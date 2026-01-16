Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes 16
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy viernes 16 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones:
Valle del Lili
Calle 25 # 99 - 191
Tierra Blanca
Carrera 51 A # 6 H Oeste 99
San Judas
Carrera 41 A # 23 - 20
ENERGÍA
Se llevará a cabo la instalación postes y elementos de soporte para el Cable Ecológico en:
Circuito El Bosque, en la Avenida 6 D, entre la calle 43 N, hasta la calle 45 N, en el sector de Menga, en la comuna 2.
Circuito kilómetro 18, corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas.
Habrá suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento a:
Canal Autopista I
En el sector del puente de los mil días