Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes 16

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes 16

Esteban Herrera

Hoy viernes 16 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Reparaciones:

Valle del Lili

Calle 25 # 99 - 191

Tierra Blanca

Carrera 51 A # 6 H Oeste 99

San Judas

Carrera 41 A # 23 - 20

ENERGÍA

Se llevará a cabo la instalación postes y elementos de soporte para el Cable Ecológico en:

Circuito El Bosque, en la Avenida 6 D, entre la calle 43 N, hasta la calle 45 N, en el sector de Menga, en la comuna 2.

Circuito kilómetro 18, corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas.

Habrá suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento a:

Canal Autopista I

En el sector del puente de los mil días

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad