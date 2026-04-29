Decisión del gobierno Nacional sobre construcción de acueducto de Buenaventura genera incertidumbre

El gobierno Nacional decidió que la construcción del acueducto de Buenaventura se realizará a través de un documento CONPES, una determinación que ha generado incertidumbre en la Gobernación del Valle del Cauca.

Según lo planteado inicialmente, el departamento se había comprometido a aportar 100 mil millones de pesos provenientes de regalías, mientras que la Nación financiaría 280 mil millones de pesos mediante un crédito con la CAF.

Sin embargo, con el CONPES 4185, anunciado por el gobierno Nacional, se busca avanzar en proyectos estratégicos para Buenaventura, como la construcción del acueducto. Este esquema dependería de vigencias futuras proyectadas a 10 años.

Ante este panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación frente a los tiempos de ejecución, al considerar que este mecanismo no responde a la urgencia que requiere la población de Buenaventura.

“Hace muchos años que estamos en ese proceso de poder darle agua a Buenaventura. Se hizo un crédito a través del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAzcífico desde el gobierno del presidente Santos, se ejecutaron algunas plantas en esa época, pero después de eso no se han ejecutado muchas cosas en el acueducto de Buenaventura. Desde que llegamos hemos insistido en que el fondo se reactive, sobre todo para el acueducto de Buenaventura”, expresó la mandataria.

La gobernadora también confirmó que la coordinación con el gobierno Nacional no ha sido fácil en torno a estos proyectos. No obstante, reiteró la disposición del departamento para cofinanciar y acelerar las obras del acueducto, al considerar que se trata de una iniciativa prioritaria para la región. Señaló además que, más allá de quién ejecute el proyecto, lo importante es garantizar el acceso al agua para la comunidad.

Por su parte, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, manifestó su desacuerdo con la decisión del gobierno y la calificó como injusta para el distrito.

“No estoy de acuerdo con lo que hacen con el territorio, la Gobernadora nos iba a hacer el acueducto y le están diciendo que no puede coger los proyectos. No es justo”, dijo.

Esta reacción se produce luego de que el gobierno Nacional convocara esta semana a los representantes del Plan Todos Somos PAzcífico e informara que asumirá directamente la ejecución de proyectos como el acueducto, a través del esquema CONPES.

El problema es que, el CONPES no es un mecanismo directo de financiación ni ejecución, mientras que los recursos que se encuentran en el Plan Todos Somos PAzcífico, sí.

Por CONPES tardaría más porque hay que seguir varios pasos en el que se hay que ordena el proyecto, luego priorizarlo a nivel nacional, después requiere tramites y avales fiscales. Además, los proyectos que se hacen vía CONPES suelen tardar más de 10 años