Actualidad

Sigue en firme aumento del salario mínimo del 23%: juez negó medida cautelar solicitada en la tutela

En la acción constitucional se había solicitado como medida cautelar que se suspendiera el decreto 1469 del Gobierno Nacional que reglamentó el incremento salarial para 2026.

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

El juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la medida cautelar que solicitó el exmagistrado Alejandro Linares mediante una acción de tutela que buscaba suspender el decreto 1469 que estableció el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026.

