Accidente en la vía Santa Marta- Barranquilla/ Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena.

Santa Marta

La Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena reportó un siniestro vial en la vía Barranquilla Santa Marta km 33+700, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, Magdalena; el hecho por no dejó personas lesionadas.

El hecho ocurrió hacia las 9:00 p. m. e involucró a dos vehículos de servicio público. El primero, una camioneta marca Chevrolet, modelo 2014, de color rojo, conducido por Carlos Enrique Casallas Ladino, de 25 años de edad, quien se movilizaba en sentido Santa Marta–Barranquilla.

El segundo vehículo correspondía a un bus de la empresa Torcoroma, marca Chevrolet, modelo 2011, que cubría la ruta Caucasia–Maicao y transportaba a 15 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados posteriormente a otro automotor para continuar su recorrido.

Según la información de las autoridades la camioneta intentó adelantar a otro vehículo y se encontró de frente con el bus. El conductor del bus realizó una maniobra evasiva, pero terminó colisionando por el costado izquierdo, saliéndose de la vía sin llegar a volcarse.