Gobierno Nacional impulsa transformación energética en el Caribe

Santa Marta

El Gobierno Nacional anunció un nuevo paquete de acciones para fortalecer el sistema eléctrico en la región Caribe priorizando al departamento del Magdalena con inversiones en normalización de redes, autogeneración solar y nueva infraestructura de transmisión.

Las medidas fueron presentadas por el Ministerio de Minas y Energía en el marco de la inauguración del proyecto Bonda – Río Córdoba 220 kV, una obra estratégica para el Sistema de Transmisión Naciona ejecutada por por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá.

La cartera energética confirmó la destinación de $15.176 millones para la normalización de redes eléctricas en barrios de Ciénaga, Sitionuevo y El Piñón, beneficiando a más de 3.500 personas que por años enfrentaron precariedad en el servicio, una inversión que se ejecuta a través del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) e incorpora, de manera innovadora, sistemas de autogeneración solar bajo el modelo de Cuadras Energéticas para legalizar y modernizar las redes y reducir el valor de la factura eléctrica.

La viceministra de Energía, Karen Schutt, destacó que esta decisión marca un cambio estructural en la forma de intervenir los territorios. “La normalización de redes es un paso fundamental, pero decidimos ir más allá. Al complementar estos proyectos con autogeneración solar estamos asegurando que las familias no solo tengan un servicio legal y seguro, sino también un beneficio económico real en su factura de energía”.

La funcionaria explicó que estos proyectos hacen parte de una estrategia nacional que supera los $97 mil millones en inversiones, orientada a fortalecer la infraestructura eléctrica, reducir pérdidas y avanzar en la Transición Energética Justa, priorizando a poblaciones históricamente excluidas.

Este anuncio se articula con la entrada en operación del proyecto Bonda 220 kV, desarrollado por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, una infraestructura clave para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en el Caribe y abrir camino a nuevos proyectos de energías renovables. La obra fortalece el sistema de transmisión nacional y contribuye a la diversificación de la matriz energética del país.

El proyecto implicó importantes retos técnicos y logísticos, entre ellos la instalación de 59 torres y la construcción de 32 kilómetros de línea, además de complejas maniobras helicoportadas para el transporte de materiales. También se realizaron cruces de líneas de alta tensión sin generar desconexiones, evitando afectaciones en el suministro de departamentos como Cesar, La Guajira y Magdalena.

Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza, afirmó que “la energización del proyecto Bonda fue el resultado de un trabajo articulado con las comunidades, las autoridades y nuestros equipos técnicos, que nos permitió avanzar de manera responsable y respetuosa con el territorio”.

Agregó que “este proyecto refleja nuestro compromiso con una transición energética que verdaderamente pone en el centro a las personas y al cuidado del entorno”.

Para el Ministerio de Minas y Energía, la combinación de nuevas redes legalizadas, autogeneración solar y grandes obras de transmisión marca un punto de inflexión para el Caribe colombiano.