Abren dos licitaciones para educación cultural en el Oriente de Antioquia

Hasta el 21 de enero, la Corporación Empresarial del Oriente de Antioquia tiene abierta su primera licitación privada de este año, para los proveedores de instrumentos musicales y la segunda licitación para la formación docente en iniciación musical, la cual estará abierta hasta el 28 de enero.

Estas licitaciones están enmarcadas en el proyecto Obras por Impuestos - Dotación Musical, el cual ha sido denominado “Fortalecimiento de ambientes para la educación artística y cultural”, una iniciativa orientada a transformar la educación artística en territorios priorizados del departamento.

La inversión de este proyecto es de más de 8 mil millones de pesos y beneficia a 12 municipios de áreas ZOMAC o afectadas por el conflicto armado, y se suma el municipio del Nordeste de Antioquia, buscando impactar a cerca de 20 mil estudiantes, de los cuales el 92 por ciento provienen de zonas rurales y el 44 por ciento son víctimas del conflicto armado.

Esta iniciativa se desarrollará en 308 sedes educativas, de las cuales 285 son rurales, y contempla la dotación de 43.128 implementos musicales y pedagógicos, además de la formación de 157 docentes mediante un diplomado de 120 horas en iniciación musical.

Estos procesos de Licitación Privada Abierta se rigen bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Dotación de instrumentos

Según explicaron desde la Corporación Empresarial del Oriente, la primera licitación está “dirigida al suministro, almacenamiento y distribución integral de instrumentos musicales, estanterías de depósito y material pedagógico para las 308 sedes educativas beneficiarias”.

En este proceso se cuenta con un presupuesto estimado de $5 mil 614 millones de pesos, IVA incluido. También cuenta con un plazo de ejecución de hasta seis meses y la convocatoria está abierta hasta el 21 de enero.

Convocatoria para formación docente

La segunda convocatoria está orientado a la estructuración y desarrollo de un diplomado en pedagogía para la iniciación musical y está dirigido a los docentes oficiales de municipios del Oriente de Antioquia y Segovia.

“Este proceso tiene un presupuesto estimado de $443.880.528,07 y un plazo de ejecución de hasta cuatro meses. Las entidades interesadas podrán enviar sus propuestas hasta el 28 de enero”, explicaron desde esta Corporación.

¿Dónde está la información de las licitaciones?

Estas licitaciones están publicadas en la página web de la Corporación Empresarial del Oriente, www.ceo.org.co .

Ambas licitaciones están abiertas a proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia, disponibles en la página web de la Corporación.

Las propuestas deberán presentarse en idioma castellano y enviarse exclusivamente al correo electrónico gerenciaproyectosoxi@ceo.org.co, dentro de los plazos establecidos.

Obras por impuestos para la educación y la cultura

Los recursos llegan de las once empresas vinculadas por medio del mecanismo de Obras por Impuestos, las cuales le apuestan al fortalecimiento de la educación y la cultura en el territorio.

Luisa María Cardona Arenas, profesional en Desarrollo Territorial de la CEO, indicó que “este proyecto busca fortalecer la educación artística en 12 municipios ZOMAC del Oriente antioqueño y en el municipio PDET de Segovia mediante la dotación de instrumentos musicales y la formación docente.Para ello, hemos habilitado procesos de licitación que permiten a empresas proveedoras y a instituciones formadoras certificadas vincularse a esta iniciativa de impacto territorial. No se trata solo de entregar instrumentos, sino de fortalecer las capacidades pedagógicas y dejar una capacidad instalada en el territorio”.