A$AP Rocky, esposo de Rihanna, regresa a la música tras ocho años con ‘Don’t Be Dumb’

Luego de un receso prolongado, de 8 años, el reconocido rapero estadounidense A$AP Rocky, esposo de Rihanna, prepara el estreno de su próximo proyecto titulado Don’t Be Dumb, con el que marca su regreso a la música tras su último lanzamiento en 2018.

Hasta la fecha, el artista ya ha presentado adelantos como ‘Helicopter’ y ‘Punk Rocky’, canciones en las que explora sonidos que transitan entre el R&B y el punk, ampliando su propuesta sonora.

El álbum ha generado grandes expectativas, teniendo en cuenta que su último trabajo discográfico fue TESTING (2018), un proyecto que incluyó temas como ‘Praise the Lord (Da Shine)’, canción que supera los 1.600 millones de reproducciones en Spotify.

Con este nuevo lanzamiento, A$AP Rocky promete una evolución artística, incorporando nuevos sonidos y colaboraciones de talla mundial, entre las que se mencionan nombres como Tyler The Creator y Gorillaz.

Además, los sencillos presentados hasta ahora cuentan con sus respectivos videoclips, los cuales confirman que, a nivel visual, Rocky continúa siendo uno de los referentes más creativos e influyentes de la industria.

Los videos de A$AP Rocky se han caracterizado históricamente por su alto impacto visual. Sin embargo, en el videoclip de ‘Punk Rocky’ destaca, desde el inicio, la aparición de Winona Ryder, actriz reconocida por su papel como Joyce Byers en la más reciente temporada de Stranger Things.

¿Dónde estuvo A$AP Rocky todo este tiempo?

Rakim Athelaston Mayers, más conocido como A$AP Rocky, dedicó estos años a desarrollar otros proyectos creativos y a enfocarse en su vida personal. Uno de los más recientes es Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest), una película protagonizada por Denzel Washington y el propio A$AP Rocky, bajo la dirección del reconocido cineasta Spike Lee. En este proyecto, el artista exploró su faceta actoral, aunque no es la primera vez que aparece en la pantalla grande.

Paralelamente, Rocky profundizó su vínculo con el mundo de la moda, un terreno en el que ha sido un referente constante en los últimos años. En 2025, Ray-Ban lo eligió como su nuevo director creativo, marcando un giro en la identidad de la marca al reinterpretar su clásica silueta Wayfarer e introducir un nuevo diseño denominado Wayfarer Puffer.

Todo esto ocurrió mientras el artista consolidaba su faceta familiar. En 2022 nació su primer hijo, RZA Athelaston Mayers, seguido por Riot Rose Mayers, y posteriormente Rocky Irish Mayers, nacida en 2025. A$AP Rocky ha confirmado en diferentes entrevistas que le gustaría seguir ampliando su familia, mientras equilibra su vida personal con su regreso a la música.