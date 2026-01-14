La película colombiana “Un Poeta” es nominada en la edición 40 de los Premios Goya

El cine colombiano sigue mostrando su calidad en los diferentes eventos. En esta oportunidad la tragicomedia de Simón Mesa Soto “Un Poeta”, ha sido nominada en la categoría de Mejor película iberoamericana para la edición numero 40 de los Premios Goya, demostrando nuevamente, el impacto del cine independiente nacional a nivel global. La cinta compite contra “Belén” de Argentina, “La misteriosa mirada del flamenco” de Chile, “La piel del agua” de Costa Rica y “Manas” de Brasil.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, fue realizada bajo la producción de Ocúltimo y Medio de Contención Producciones (Colombia), en coproducción con Majade Fiction (Alemania), Momento Film (Suecia), ZDF Das kleine Fernsehspiel con ARTE (Alemania), y Film I Väst (Suecia). Tuvo su estreno mundial en el 78 Festival de Cannes e el 2025, donde fue reconocida con el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, dedicada a destacar las nuevas tendencias cinematográficas. El estreno nacional se realizó el 28 de agosto del mismo año con una gran asistencia a salas, superando los 200.000 espectadores.

Cortesía: Ocúltimo y Medio de Contención Producciones Ampliar

“Un Poeta” ha tenido un destacado recorrido por festivales, incluyendo reconocimientos en el 29 Festival de Lima (PUCP), Perú, donde recibió el Premio Especial del Jurado, Premio del Jurado a la Mejor Fotografía (Juan Sarmiento), Premio del Jurado al Mejor Actor (Ubeimar Ríos), y el Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción. También ganó el Bright Horizons Award en el 74 Festival Internacional de Cine de Melbourne, en Australia. Además de ganar como Mejor Largometraje y Mejor Dirección Ex Aequo en el 21 Festival Internacional de Cine de Santiago – SANFIC, en Chile. En el 73 Festival de San Sebastián donde ganó el Premio Horizontes Latinos.

Sinopsis de “Un Poeta”: la obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas, tal vez no sea el camino.