Spotify Wrapped 2025: paso a paso para ver su resumen, edad sonora y estadísticas musicales

Como ya es costumbre, la plataforma musical Spotify presentó este 3 de diciembre su ya aclamado “Spotify Wrapped”, este hace un resumen de todo lo que el usuario escuchó y consumió durante el año.

En él puede revisar cuál fue la canción que más escuchó, su artista más reproducido, el género musical que más escuchó, cuánto tiempo pasó en la plataforma, su edad sonora e incluso tener un saludo de agradecimiento de su artista más escuchado.

Novedades:

La edad sonora:

Para ver cuál es su edad sonora lo recibe un mensaje que dice: “La edad es solo un número, no lo tomes personal”, Spotify según la cantidad de canciones que escuchó y la fecha de lanzamiento del tema, le genera una métrica, por ejemplo, si usted escuchó música de finales de la década del 2010 le indica que tiene una edad aproximada de 24 años.

Club musical al que pertenece:

Según la forma en la que escucha contenido este lo llevaría a hacer parte de un club musical, algunas de las opciones son: Club Vibra Zen, Serotonina, Almas Sensibles, Carácter Fuerte, Euforia Pura o Sonido Cósmico, además le indica de todos los usuarios de Spotify, qué porcentaje hace parte de su club.

Wrapped Party:

Wrapped Party es nueva función interactiva le permite comparar sus gustos musicales con los de sus amigos.

¿Cómo ver su Spotify Wrapped?

Ingrese a su aplicación de Spotify

Verifique que la aplicación está actualizada

Al ingresar a la plataforma de Spotify podrá ver en la parte superior un botón que dice “Wrapped”

Al darle click en ese botón, podrá disfrutar la experiencia de ver las métricas de su año musical.

Por artistas:

El Spotify Wrapped no solo funciona para usuarios únicos, también se pueden ver las estadísticas de cada artista, por ejemplo, estos son los artistas latinos más escuchados en la plataforma:

Top global de artistas latinos:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Rauw Alejandro

Peso Pluma

Karol G

Top global de canciones latinas más escuchadas:

“DTMF” por Bad Bunny

“Baile inolvidable” por Bad Bunny

“La plena: W Sound 05” por W Sound, Béele, Ovy On The Drums

“Nuevayol” por Bad Bunny

“EoO” por Bad Bunny

Top global de álbumes latinos:

“Debí tirar más fotos” por Bad Bunny

“Un verano sin ti” por Bad Bunny

“Mi vida mi muerte” por Neton Vega

“Borondo” por Béele

“Incómodo” por Tito Double P

La canción más escuchada en Spotify:

A nivel internacional la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, titulada “Die With A Smile”, acumuló más de 1.7 mil millones de escuchas a nivel global, convirtiéndose en la canción más reproducida de 2025, seguida por otros éxitos de Billie Eilish, ROSÉ y Kendrick Lamar.

En cuanto a podcasts, The Joe Rogan Experience lideró el conteo, por sexto año consecutivo, seguido por otros grandes nombres de la industria.