Se revela la primera imagen de la actriz Sophie Turner como Lara Croft en Tomb Raider

Se revela la primera imagen de la actriz de Juego de Tronos como Lara Croft en Tomb Raider

La plataforma Prime Video ha revelado la primera imagen de la nueva Lara Croft, en la próxima serie de Tomb Raider.

En la foto se ve a la actriz inglesa, Sophie Turner, recordada por su papel de Sansa Stark en la serie Game of Thrones, vestida como la famosa arqueóloga del videojuego.

Vea la foto de Sophie Turner como Lara Croft:

Turner estará acompañada de otros grandes talentos del cine y la televisión como Sigourney Weaver, conocida por su participación en el filme de ciencia ficción Alien y la serie de películas de Avatar.

La serie, la cual se encuentra en producción y aún no tiene fecha de estreno, es una adaptación de la clásica franquicia creada en los años noventa.