¿Cuándo es el día de la madre 2026?: planes para celebrar esta fecha GRATIS en Bogotá / Getty Images

El Día de la Madre en Colombia es una celebración y un homenaje a todas las mujeres que con su amor y enseñanzas dan vida y una crianza única. En el país, esta fecha se celebra el segundo domingo del mes de mayo, razón por la que puede variar cada año.

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Desde 1925, con la Ley 28, el Congreso de la República decretó las fiestas nacionales de la Bandera y de la Madre. En el artículo 4, estipula que todos los años será el segundo domingo del mes en el que se festeja este día. Para el 2026, la fecha es el próximo 10 de mayo.

Planes para realizar el día de la madre en Bogotá:

Este año hay varias opciones que ofrece la ciudad para celebrar el día de las madres, entre ellas hay serenatas, conciertos, pasarelas, bienestar, actividades familiares e incluso agenda al aire libre en los diferentes parques de la ciudad.

Planes al aire libre:

Con amplios espacios y zonas verdes en el Distrito, estos escenarios son un lugar ideal para compartir tiempo de calidad en familia, con diferentes actividades. Algunos de los parques que están dispuestos para esta celebración son:

Parque Simón Bolívar: avenida Carrera 68 # 63 - 13

avenida Carrera 68 # 63 - 13 Parque El Tunal: calle 48 C Sur # 22D -81

calle 48 C Sur # 22D -81 Parque Nacional Enrique Olaya Herrera: calle 35 # 3 - 50

calle 35 # 3 - 50 Parque Timiza: calle 40 H Sur # 70 A - 81

calle 40 H Sur # 70 A - 81 Parque de los Novios: Calle 63 # 45 – 10

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Centros Comerciales:

Varios centros comerciales en la ciudad disponen de varias actividades para celebrar esta fecha a las madres:

Edén Centro Comercial: propone una programación que integra entretenimiento y bienestar. Entre sus principales actividades se destaca la Ruleta de la Moda, disponible hasta el 30 de mayo, una experiencia interactiva que invita a redescubrir el valor simbólico del regalo. El 16 de mayo habrá una serenata para mamá a cargo de la artista Shaira, acompañada por el Mariachi Ricardo Torres.

propone una programación que integra entretenimiento y bienestar. Entre sus principales actividades se destaca la Ruleta de la Moda, disponible hasta el 30 de mayo, una experiencia interactiva que invita a redescubrir el valor simbólico del regalo. habrá una serenata para mamá a cargo de la artista Shaira, acompañada por el Mariachi Ricardo Torres. Centro Chía: apuesta por una celebración extendida durante todo el mes, con una agenda que inicia el 9 de mayo con el concierto homenaje “Virgen de Fátima” y continúa el 10 de mayo con la serenata “Yo me llamo Il Divo”.

De manera complementaria, la Alcaldía de Bogotá también ha preparado una agenda especial durante mayo con eventos culturales y recreativos en distintos puntos de la ciudad. Entre los más destacados se encuentra el 9 de mayo el “Homenaje Sinfónico a las Madres” en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con música de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel interpretada por la Filarmónica Metropolitana. Asimismo, durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo, el Distrito promoverá actividades gratuitas en parques con picnics, caminatas y espacios deportivos para compartir en familia.

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