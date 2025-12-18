“Avatar: Fuego y cenizas” la nueva entrega de la franquicia de James Cameron

Desde el 18 de diciembre las salas de cine colombianas reciben la tercera parte de la franquicia con “Avatar: Fuego y cenizas” (Avatar: Fire and Ash), dirigida por James Cameron, que en esta oportunidad expande el universo de Pandora, introduciendo al clan Mangkwan, también conocidos como el Pueblo de las Cenizas. A su vez, transporta a las audiencias hacia nuevos rincones de Pandora, relevando entornos nunca antes vistos y desplegando efectos visuales completamente innovadores.

En “Avatar: Fuego y cenizas”, mientras el conflicto en Pandora se intensifica, la familia de Jake y Neytiri debe enfrentar el dolor tras la muerte de Neteyam. Al mismo tiempo, deben lidiar con la amenaza de una nueva y agresiva tribu Na’vi: el Pueblo de la Ceniza, liderado por la fogosa Varang.

Cortesía: 20th Century Studios - “Avatar: Fuego y cenizas” Ampliar

Cameron anticipa un nuevo viaje al fascinante universo de Pandora que, una vez más, sube la vara en materia de tecnología aplicada a la experiencia cinematográfica, invitando a las audiencias a disfrutar de una historia creada especialmente para la pantalla grande de la mano de un equipo extraordinario que lleva a la innovadora saga a un nuevo nivel. Pero no hay duda de que el talentoso equipo detrás de las historias tiene mucho que ver con el impacto global que viene teniendo la franquicia desde su nacimiento en 2009.

El guion estuvo a cargo, una vez más, de Cameron junto a Rick Jaffa y Amanda Silver, al tiempo que la emblemática dupla de Cameron y Jon Landau está detrás de la producción del film. Cameron y Landau trabajaron juntos durante casi 30 años, y las películas de la franquicia Avatar representan la culminación de su relación profesional debido a la trágica muerte de Landau el año pasado.

De la mano de Cameron y su equipo, las películas de Avatar presentaron al mundo la innovadora técnica de captura de actuación, un sistema de cámara virtual en la que los actores hacen sus interpretaciones en un espacio llamado “volumen”, portando marcadores en el cuerpo y arneses con dos cámaras de alta definición en la cabeza para capturar el cien por ciento de su actuación en el mundo digital. Posteriormente, los realizadores se valen de tecnología de última generación para trasladar las expresiones y toda la corporalidad de los actores al mundo digital de Pandora. Al capturar los sutiles matices emocionales y los movimientos de los intérpretes, esta tecnología permite crear personajes de apariencia real, lo que potencia la experiencia inmersiva del público.

Protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Avatar: Fuego y cenizas” se encuentra disponible en salas de cine desde el 18 de diciembre, una oportunidad de no perderse este gran mundo de Pandora y sus nuevos personajes.