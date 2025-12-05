Netflix compra Warner Bros y ahora el catálogo de HBO estará disponible dentro de su plataforma

El día de hoy, la compañía pionera en los servicios de streaming, Netflix, anunció la adquisición de Warner Bros mediante un comunicado publicado en su página web, que fue difundido por medio de sus redes sociales, en el cual se anunció que habían llegado a un acuerdo definitivo donde tanto Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine, televisión, HBO y HBO Max, pasarían a hacer parte de Netflix.

Contenidos de Warner Bros estarán disponibles en Netflix

En dicho comunicado, se comentó que dicha compra, juntaría dos empresas pioneras en el mundo del entretenimiento, combinando la innovación y el alcance global de Netflix, con el legado histórico de narraciones y el repertorio de franquicias, series y películas de Warner Bros, quienes eran apoderados de títulos como ‘The Big Bang Theory, Game of Thrones, y el universo de DC Comics, que ahora, pasaran a formar parte del extenso catálogo de Netflix.

Frente a este movimiento que sacudió al mundo del entretenimiento, el Co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, aseguró que su misión “siempre ha sido entretener al mundo”, y, por tanto, al juntar grandes clásicos de Warner Bros que son recordados por todos los públicos, con el gran alcance y el modelo de negocios implementado por Netflix, le podrán dar a las audiencias más de eso que tanto aman y que ayudará a definir el futuro de las narrativas.

Le podría interesar: Netflix se une a la NASA: ahora podrá ver los misterios del universo desde la comodidad de su casa

Negociación entre Netflix y Warner Bros

Según diferentes medios, en la negociación se habría acordado que la operación se realizaría en gran parte por medio de acciones, donde los accionistas de Warner Bros, recibirán US $27,75 por cada acción. En ese orden de ideas, se estimó que la transacción seria de un monto cercano a los 72.000 millones de dólares, y que podría ascender hasta los 82.700 millones.

A pesar de lo impactante que puede parecer esta compra de uno de los estudios de cine y entretenimiento más grande y antiguo del mundo, no llega a ser sorpresiva para muchas personas, pues desde hace varios meses, la compañía había sido puesta en venta, y se rumoreaba que habían existido negociaciones con otras grandes empresas, dentro de las cuales resaltaba el nombre de Paramount.

En adición a esto, el canal de televisión oficial de Warner Bros, había tenido una perdida importante de audiencia en los últimos meses, donde a causa de la migración de suscriptores, había dejado de percibir cerca del 23% de sus ingresos. Paradógicamente, se había establecido que gran parte de su audiencia, se había trasladado a medio a plataformas que ofrecían servicios de streaming, siendo uno de ellos, el que será su nuevo dueño, Netflix.

Lea también: Top 10 mejores películas de Netflix, según la IA: ¿está su favorita en la lista?

¿Netflix aumentará el costo de su suscripción?

Hasta el momento, no se ha establecido si dicha ampliación del catálogo de contenidos de la plataforma de streaming más grande del mundo tendrá un impacto en el precio de las suscripciones, sin embargo, se estableció que uno de los objetivos que tenía dicha alianza, era ofrecer un mejor y más variado servicio a su audiencia.

Otras noticias: La industria del entretenimiento estaría en alerta roja por la nueva reforma laboral