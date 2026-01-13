Presentan queja contra ministros por no responder al control político de la emergencia económica

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, radicó ante la Procuraduría este martes una queja contra los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, por no haber respondido los cuestionarios sobre el debate de control político al decreto de emergencia económica.

Esto, pese a que ya han pasado 18 días desde que se aprobó la proposición para adelantar el control político al documento que impone nuevos impuestos.

Motoa también solicitó a la Mesa Directiva del Senado que convoque lo antes posible la sesión del debate de control político.

Según Motoa, el Gobierno está eludiendo el debate, “amparándose en formalismos, excusas y solicitudes de prórroga para no responder los cuestionarios ni dar explicaciones”.

Y agregó: “Esto resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que la declaratoria de emergencia lleva varios días vigente, al igual que las subidas de impuestos vía decreto. Se trata de un proceder cobarde, que no solo denota desdén por el control político, sino también falta de argumentos para justificar la medida”.

Cabe recordar que los ministros del Gobierno Petro no asistieron al debate de control político citado, que inicialmente fue citado para el pasado 29 de diciembre, pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que tenían 5 días, según la Constitución, para contestar el cuestionario.

Sin embargo, esos cinco días ya se cumplieron y, a pesar de que el Congreso puede ejercer control político en cualquier momento, hasta ahora no se ha citado nuevamente al debate.