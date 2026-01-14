¿Nuevo remezón ministerial? Se aproximarían cambios en el gobierno Petro

Los remezones ministeriales en el gobierno de Gustavo Petro han sido protagonistas, 57 ministros han salido del gabinete desde la llegada del presidente al poder, que ahora se le suma la renuncia de Angie Rodríguez en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Entre las salidas más recordadas del gobierno Petro figuran Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, envueltos en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cobijados con medida de aseguramiento por estos actos de corrupción, también descubiertos en Invías.

Sin embargo, hay rumores de nuevos cambios que estarían planeando en Casa de Nariño, y se trataría de la posible salida de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia y del jefe de la Cartera de la Igualdad, Juan Carlos Florián.

¿Por qué existen estos rumores?

Desde diciembre de 2025, se ha hablado de algunos desencuentros entre el presidente Petro y la ministra Carina Murcia.

También, se ha escuchado del disgusto del presidente con la baja ejecución del Ministerio de la Igualdad, liderado por Juan Carlos Florián, y el riesgo que tiene la cartera de desaparecer tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar su creación.

Pero lo cierto es que por ahora solo son rumores que rodean a la Casa de Nariño, y que suenan en los pasillos.