Ministra TIC niega que le hayan pedido la renuncia ante rumores de remezón ministerial

En medio de las recientes versiones sobre un posible remezón ministerial, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aseguró que hasta el momento no le han solicitado su renuncia.

En declaraciones a Caracol Radio, la funcionaria indicó que desde la Presidencia no ha recibido ninguna comunicación relacionada con su salida del cargo, en medio de las especulaciones sobre eventuales cambios en el gabinete.

Murcia llegó al Ministerio TIC en Septiembre del 2025, tras ser designada por el presidente para asumir la cartera encargada de liderar las políticas de conectividad, transformación digital y acceso a las tecnologías en el país, un sector clave dentro de la agenda gubernamental.