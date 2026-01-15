¡Prográmese! estos son los artistas que se presentarán en la Lectura del Bando

El Carnaval de Barranquilla encenderá oficialmente la fiesta del Precarnaval 2026 con la tradicional Lectura del Bando, un evento cargado de simbolismo, música y tradición que se realizará el sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez, con capacidad para 18.000 asistentes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, será la encargada de decretar el inicio del goce carnavalero hasta el Miércoles de Ceniza, a través de la puesta en escena titulada ‘Raíz Negra’, un montaje artístico que rendirá tributo a la herencia africana y su profunda influencia en el Caribe colombiano. El espectáculo contará con la participación de más de 700 artistas y estará dirigido por Pedro Díaz, desarrollándose en cinco escenas llenas de danza, música y simbolismo.

En escena, la soberana estará acompañada por el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera, los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, y las Reinas Populares 2025.

Artistas invitados y un gran concierto de cierre

La Lectura del Bando ofrecerá una experiencia inmersiva apoyada en video mapping, pantallas LED y sonido envolvente, que acompañará cada momento del evento, desde el acto protocolario hasta el concierto final. Durante la ceremonia inicial, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregará las llaves de la ciudad a la Reina, símbolo del inicio oficial del Carnaval y de su liderazgo en la Fiesta.

El cierre musical estará a cargo de reconocidos artistas como Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro, junto a destacados exponentes de la champeta como Koffe el Kafetero, Jader el Tremendo, Luister la Voz y Giblack.

Durante la rueda de prensa realizada en la KZ La 90, residencia real de la soberana, se revelaron los detalles de este espectáculo que reafirma la importancia del Bando como uno de los actos culturales más significativos del Carnaval. Michelle Char Fernández aseguró que la propuesta artística “es un homenaje a nuestras raíces, a lo que somos y a lo que nos dio origen”, e invitó a los barranquilleros a reconocerse en su historia y celebrarla con orgullo.

LEA TAMBIÉN: Chatella rinde homenaje al maestro Aníbal Velázquez con “El Pollo Tuerto Pescuezo Pelao”

El evento iniciará a las 5:00 de la tarde y se desarrollará en tres momentos clave: el acto protocolario, la puesta en escena artística y el gran show musical, producido por Moys Producciones. En tarima se escucharán ritmos como rumba, plena, son, salsa, soukus, champeta y expresiones tradicionales como el son de negro y la cumbia, además de bailes cantados interpretados por cantadoras como Lina Babilonia y La Carmen.

En el espectáculo participarán agrupaciones y corporaciones culturales como Estefanía Caicedo, Fuerza Negra, Kadanzá, Corporación Luis Soto, Corporación Cultural Barranquilla, Congo Grande de Barranquilla, Cumbiamba La Revoltosa, Pasión Latina, Los Pandas de Rebolo, entre muchas otras, además de las candidatas al Reinado Popular 2026.