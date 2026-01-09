Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 lanzó el video oficial de su canción

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, presentó oficialmente el video de su canción “Aquí Suena Michelle” este jueves 8 de enero en La KZ 90, lugar que se convirtió en el Palacio Real de la soberana. El evento contó con la presencia de la monarquía real del Carnaval, gestores culturales y representantes de diferentes expresiones artísticas de la ciudad. La producción ya se encuentra disponible en Youtube.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Un recorrido por la esencia del Carnaval

El video inicia con emotivas imágenes del río Magdalena, para luego trasladarse al tradicional barrio Abajo, uno de los escenarios más representativos de la historia carnavalera. A lo largo de la producción se destacan disfraces emblemáticos como el Congo, el Torito, la negrita puloy y la cumbiambera, que reflejan la riqueza y diversidad cultural de la Fiesta.

También tienen protagonismo los picós tradicionales, entre ellos El Gran Lobo y El Coreano, así como la participación de las reinas populares del Carnaval, exaltando la cultura popular que se vive en los barrios de Barranquilla.

Homenajes, identidad y orgullo barranquillero

La producción audiovisual rinde un sentido homenaje al Congo Grande, que este año celebra 150 años de tradición, historia y herencia cultural, acompañado por su Rey Momo, Adolfo Maury. En el video, también aparece el futbolista Luis Muriel luciendo la camiseta del Junior de Barranquilla.

El cierre está a cargo del grupo de danza Fuerza Negra, con una puesta en escena llena de fuerza y energía, mientras se escucha la voz de la soberana junto al emblemático lema del Carnaval: “Quien lo vive es quien lo goza”.

“Un homenaje a mis hacedores”

Durante el lanzamiento, la soberana expresó su emoción por compartir este proyecto con el público:

“Qué emoción por fin compartirles el video oficial de mi canción. Quise que fuera un recuento de todo lo que hemos vivido hasta hoy; un homenaje a mis hacedores, que con pasión mantienen viva la esencia y raíz de nuestra Fiesta, y a nuestros picoteros con su cultura popular, quienes hacen que en toda Barranquilla y en cada esquina suene la alegría de este Carnaval que es orgullo de todos. Disfrútenlo y compártanlo para que suene en el mundo entero.”

LEA TAMBIÉN: Junior vs. Tolima se jugará en el Metropolitano y no en el Romelio Martínez: esta es la razón

Barranquilla se viste de Carnaval

El Carnaval de Barranquilla 2026 se vivirá intensamente del 14 al 17 de febrero, cuatro días en los que la ciudad se transforma en un gran escenario de música, danza y tradición. Durante estas fechas, propios y visitantes podrán disfrutar de desfiles, comparsas, cumbias, disfraces y expresiones culturales que convierten a Barranquilla en el epicentro de la fiesta más importante de Colombia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.