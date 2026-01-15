Productores de cebolla en Berlín alertan sobreproducción por clima y caída de precios

Bucaramanga

La sobreproducción de cebolla larga tiene en alerta a campesinos en Tona, Santander, más exactamente en el corregimiento de Berlín, quienes se pronunciaron por la caída en los precios del producto, en los últimos días.

Así lo dio a conocer Edinson Moreno, comerciante y productor de cebolla larga en la zona, quien explicó que la situación responde a un fenómeno estacional que se repite casi todos los años. Según indicó, la disminución en la demanda en las centrales de abasto, sumada a las vacaciones escolares y a factores climáticos como las lluvias, ha generado una sobreoferta del producto.

“Tenemos una sobreproducción de cebolla larga en el corregimiento de Berlín como casi todos los años por esta temporada, producto de que hay muy poquita demanda en las centrales de abasto debido a las vacaciones, debido a que todavía los estudiantes no han ingresado a los establecimientos. En este momento estamos trabajando prácticamente al límite, o sea prácticamente llevamos ocho días de que empezaron los bajos precios, producto también del clima, es que ha habido unos cambios de clima que aceleran la cosecha y eso hace que haya una sobreproducción”, comentó.

Lo que alertan los productores de cebolla en Berlín es que el costo de producción de una “rueda de cebolla” oscila entre los 35 mil y 40 mil pesos, pero por esta situación y los intermediarios podrían estar ofreciéndoles entre 10 mil 15 mil pesos, razón por la que se genera esta alerta, lo que dejaría a los campesinos “trabajando prácticamente al límite”.

Edison Moreno aclaró que, aunque existe la alerta, no están botando la cosecha. Piden apoyo estatal para transformar las oportunidades en la comercialización de la cebolla y enfrentar la sobreproducción.