Ecopetrol invirtió más de $70 mil millones en proyectos sociales en el Magdalena Medio durante 2025

Durante el año 2025 Ecopetrol destinó más de 70 mil millones de pesos a proyectos sociales que beneficiaron a más de 47 mil personas en municipios como Barrancabermeja, Yondó, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Tibú.

Las inversiones estuvieron enfocadas en infraestructura, servicios públicos, educación, salud, emprendimiento y desarrollo rural, con proyectos que buscan mejorar la calidad de vida y cerrar brechas históricas en la región.

Entre las obras más destacadas se encuentran la adecuación de escenarios deportivos y la pavimentación de la vía de acceso al corregimiento El Llanito, el mejoramiento de vías urbanas y rurales en Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, así como la implementación de sistemas de energía solar en Puerto Wilches y procesos de gasificación en El Carmen de Chucurí.

Lea también: Barrancabermeja registró una reducción del 4 % en delitos en 2025, según cifras oficiales

Uno de los componentes más valorados por la comunidad ha sido el impulso al emprendimiento local. Juan Carlos Ávila, beneficiario del programa Ecopetrol Emprende en el corregimiento El Llanito, aseguró que estas iniciativas han tenido un impacto directo en su vida y en la de otros emprendedores.

“Tuve la oportunidad de ser uno de los beneficiarios de Ecopetrol Emprende y gracias a eso pude acceder a herramientas que hoy facilitan mi trabajo diario. Fueron talleres y clases muy importantes, sobre todo en temas financieros. En total, 36 personas del corregimiento aprovechamos este proceso y adquirimos conocimientos que hoy nos ayudan a salir adelante”.

Podría interesarle: H3N2: ¿Hay casos confirmados en Santander?

En materia de educación y salud, Ecopetrol apoyó la entrega de más de 8.500 kits escolares, la dotación de instituciones educativas, la operación de una unidad móvil de salud en alianza con organizaciones sociales y la atención de emergencias humanitarias en regiones como el Catatumbo.

Desde la compañía destacaron que estas inversiones hacen parte de una estrategia de largo plazo para el desarrollo territorial sostenible. Así lo explicó Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, jefe territorial ambiental de la regional Central de Ecopetrol.

“Estas inversiones reflejan el compromiso de Ecopetrol con el desarrollo del Magdalena Medio, con el cierre de brechas y la construcción de relaciones basadas en la confianza, el diálogo y el bienestar de las comunidades”.

Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su propósito de seguir impulsando iniciativas que generen impacto social, inclusión y mejores oportunidades para las comunidades del Magdalena Medio.