Presidente Gustavo Petro confirmó que el 3 de febrero se reunirá con Donald Trump, en Washington
En medio del consejo de ministros, el jefe de Estado colombiano afirmó: “Ya veremos los resultados, es determinante”
Noticia en desarrollo...
Dentro del primer consejo de ministros del 2026, el presidente Gustavo Petro, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero.
El jefe de Estado enfatizó que su objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los colombianos, sin importar el lugar en el que se encuentren.