Presidente Gustavo Petro confirmó que el 3 de febrero se reunirá con Donald Trump, en Washington

En medio del consejo de ministros, el jefe de Estado colombiano afirmó: “Ya veremos los resultados, es determinante”

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Dentro del primer consejo de ministros del 2026, el presidente Gustavo Petro, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero.

El jefe de Estado enfatizó que su objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los colombianos, sin importar el lugar en el que se encuentren.

