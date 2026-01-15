Presidente Gustavo Petro confirmó que el 3 de febrero se reunirá con Donald Trump, en Washington

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Noticia en desarrollo...

Dentro del primer consejo de ministros del 2026, el presidente Gustavo Petro, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero.

El jefe de Estado enfatizó que su objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los colombianos, sin importar el lugar en el que se encuentren.