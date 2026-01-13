Palmeiras debe pagar una millonada para cerrar el fichaje de Jhon Arias desde Wolves / Getty Images

Palmeiras busca recuperar el protagonismo a nivel continental y desde ya planifica la que será la temporada 2026. Entre las opciones para reforzar la nómina, y de paso romper el mercado, se encuentra Jhon Arias.

Desde hace tiempo que el cuadro brasileño tiene en el radar al volante colombiano, incluso estuvo interesado en contratarlo previo a su llegada a la Premier League, pero nunca había logrado empezar a negociar, salvo ahora, como detallaron los medios brasileños.

Le puede interesar: José Enamorado sueña con la Selección Colombia y el Mundial: así fue su presentación en Gremio

Palmeiras debe pagar una millonada para cerrar el fichaje de Jhon Arias

Recientemente, el portal ‘Globo’ anunció que se dieron los primeros contactos entre jugador y club. Ahora, el Diario AS reporta que los Wolves exigen al menos 25 millones de euros para sentarse a dialogar, 3 millones más respecto al precio en que lo compraron desde Fluminense.

Lea también acá: Liverpool y sus hinchas se acuerdan de Luis Díaz y le envían emotivos mensajes en su cumpleaños

Se trata de una cifra histórica para el fútbol sudamericano, debido a que de concretarse bajo este valor, Arias se convertiría en uno de los fichajes más costosos en la historia del continente. Es preciso recordar que el récord lo tiene el mediocampista Gerson, reciente contratación de Cruzeiro por 27 millones de euros.

Es ahora o nunca para Wolverhampton, que muy seguramente descenderá a segunda división para el 2026 y está obligado a vender a sus figuras para evitar que su valor en el mercado caiga. Así pues, sacar al menos 25 millones por Arias es un gran negocio para la directiva, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido.

Entérese de: Dirigente de San Lorenzo, con toda contra Jhohan Romaña: “Es un mal tipo... hace circo en la cancha”