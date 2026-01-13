Joya del fútbol colombiano regresa a Sudamérica: fue anunciado en histórico equipo de Argentina

Un nuevo futbolista colombiano llega al fútbol de Argentina. Se trata de Óscar Cortés, habilidoso extremo surgido en Millonarios, que se vincula a Huracán, uno de los equipos históricos de ese país.

La información se venía manejando, pero hasta este martes 13 de enero se confirmó su llegada. "¡Bienvenido, Óscar Cortés!“, se lee en la parte inicial de la publicación compartida por el club.

Cortés llega a préstamo desde Rangers por un año por una cifra de 80.000 dólares, pero tiene unas cláusulas de compra que se pueden aplicar de manera semestral. La primera opción es de 1.800.000, la segunda por 2.000.000 y la tercera por 2.200.000 por el 50 por ciento del pase.

¡Bienvenido, Oscar Cortés! 📣



✍🏼 El delantero colombiano de 22 años proveniente del Rangers de Escocia firmó un préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares.



Además, en el contrato también quedaron estipuladas tres opciones de compra semestrales de 1.800.000, 2.000.000 y… pic.twitter.com/63Gq7X53jn — CA Huracán (@CAHuracan) January 13, 2026

Cortés y un desafortunado paso por Europa

Luego de brillar en Millonarios, donde disputó 28 partidos, marcó 7 goles y dio 5 asistencias, además de salir campeón de Copa y Liga, salió trasferido al Lens de Francia, donde poca acción pudo tener en el equipo principal, en parte por una lesión.

El conjunto francés lo cedió al Rangers de Escocia, club que a mediados de 2025 ejecutó la opción de compra y se hizo con sus servicios. Pero allá tampoco tuvo la fortuna de tener continuidad, en parte también por las lesiones, aunque pudo jugar 21 partidos y contribuyó con apenas 1 gol y 2 pases de gol.

Rangers lo ubicó en el Sporting Gijón, también a préstamo. En suelo español apenas pudo jugar 8 partidos, no convenció y le rescindieron el contrato de cesión, por lo que el club escocés volvió a encontrarle club para que continúe su carrera, siendo Argentina el país elegido.

A sus 22 años tiene la oportunidad de volver a encontrarse con una versión cercana a lo mostrado en Millonarios y que lo llevó a Europa. Vale la pena mencionar que estuvo con la Selección Colombia Sub-20 y fue el goleador de la Tricolor en el Mundial de la categoría.

Huracán disputó el amistoso ante Lanús con victoria por 2-1. Jugará frente a San Lorenzo y afrontará otro frente al Cúcuta Deportivo, antes de su debut el jueves 22 de enero contra Banfield.