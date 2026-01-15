Manuel Neuer, encantando con Luis Díaz: “De los mejores con los que he jugado”

Luis Díaz asombra con su rendimiento en el Bayern Múnich. El colombiano, así como en Liverpool, pasó por alto la popular adaptación y desde el primer momento en el equipo alemán ha mostrado impacto, pues en su primer partido oficial marcó gol contra Stuttgart y contribuyó para ese título de Supercopa de Alemania.

Desde entonces, en 24 partidos con el cuadro bávaro, ha aportado la misma cantidad de goles, divididas en 14 anotaciones y 10 asistencias. Sin lugar a dudas, números que dejan en evidencia su gran estado de forma y que es el mejor inicio de temporada desde que está en Europa.

Para tener en cuenta, su mejor campaña la tuvo con Liverpool, y fue en la 2024-2025, donde se coronó con la Premier League. En ella, marcó 17 goles y dio 5 asistencias, por lo que en la actual ya superó su más destacada campaña.

Neuer y un nuevo elogio a Luis Díaz

Los elogios tampoco han sido ajenos a Luis Díaz desde que llegó al club alemán. Han caído desde todos los sectores: directivos, prensa, hinchada, su entrenador y evidentemente sus compañeros. En esta oportunidad, el que se volvió a referir al colombiano fue el ya legendario Manuel Neuer, campeón del mundo y de Champions League, entre otros títulos.

El portero aseguró en diálogo con la periodista Valentina Peña, que si bien no habla el alemán, se manifiesta dentro del campo. Pero sin duda alguna, su frase más destacada fue cuando aseguró que es de los mejores con los que ha compartido.

“Lo ves en su lenguaje corporal, siempre nos está dando esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda... Él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos que esté en nuestro equipo”, dijo el histórico portero, quien se mantiene como titular en el Bayern.

Cabe resaltar que debido a las grandes actuaciones que ha tenido en el Bayern Múnich, en Europa algunos lo postulan entre los candidatos al Balón de Oro 2026. Eso sí, la posición en la que pueda llegar a terminar dependerá de los títulos que pueda ganar con el club, su actuación en el Mundial y qué tan lejos pueda llegar Colombia en la cita orbital.