CAR suspendió obra en Ráquira por invadir la ronda de una quebrada

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de la Dirección Regional Chiquinquirá, ordenó la suspensión inmediata de una construcción ubicada en el área urbana del municipio de Ráquira, Boyacá, al evidenciarse que la obra intervenía de manera no autorizada la ronda de protección de la quebrada Ánimas.

Construcción a 10 metros de una quebrada fue suspendida por la CAR en Ráquira. FOTOS | CAR CUNDINAMARCA Ampliar

La medida preventiva se adoptó tras una visita técnica realizada luego de una denuncia ciudadana, al comprobarse que la edificación se encontraba a solo 10 metros del cauce, incumpliendo la franja mínima de protección ambiental de 30 metros establecida por la normativa vigente.

El director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yiber González, señaló que la actuación busca salvaguardar los recursos hídricos y evitar una afectación ambiental mayor mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes.

Mediante resolución, la autoridad ambiental ordenó la suspensión de cualquier actividad de construcción, adecuación o movimiento de tierra dentro del área de protección de la fuente hídrica, como parte de las acciones de control y vigilancia ambiental que adelanta la entidad en la región.

La CAR recordó que las rondas hídricas son zonas de especial importancia ecológica donde están prohibidas las construcciones y reiteró que estas medidas tienen un carácter preventivo, orientado a garantizar el derecho a un ambiente sano. La Corporación informó además que durante el año 2025 se impusieron cinco medidas preventivas en la jurisdicción de la Dirección Regional Chiquinquirá y anunció que continuará con el seguimiento técnico y jurídico del caso, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.