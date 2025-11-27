ProBogotá advierte que 40 proyectos de movilidad estarían en riesgo por nuevas directrices ambientales

Bogotá D. C.

La Fundación para el Progreso de Bogotá (ProBogotá) advirtió que el proyecto de Directrices Ambientales para el Ordenamiento de la Sabana de Bogotá, que se encuentra en discusión en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), generaría afectaciones críticas e inmediatas sobre la movilidad, al igual que en la provisión de servicios públicos y el desarrollo urbano-rural de Bogotá y 31 municipios de la Sabana.

De acuerdo con ProBogotá, las Directrices propondrían un nuevo régimen ambiental rígido sobre 427.536 hectáreas de la región. La Fundación asegura que esto obligaría a que todos los proyectos de infraestructura, incluidos aquellos que ya tienen diseños avanzados o licencias vigentes, deban rehacerse o demostrar compatibilidad con nuevas figuras ambientales.

De tal forma, alertan que 40 proyectos de infraestructura entrarían en riesgo, entre ellos:

Línea 1, 2 y 3 del Metro de Bogotá

Regiotram del Norte y Occidente

Troncal de la Av. 13

ALO Sur y ALO Centro

Cables de Potosí, San Cristóbal y La Calera

Por otro lado, las Directrices se superpondrían con obras en los corredores viales Bogotá–Villavicencio, Bogotá–Girardot, Accesos Norte 1 y 2, Perimetral de Oriente, Tocancipá–Zipaquirá, Suba–Cota, Briceño–Tunja–Sogamoso o Fontibón–Los Alpes. “La restricción o detención de estas obras desconectaría a Bogotá de la región y del país”, advierte ProBogotá.

Asimismo, habrían impactos sobre servicios públicos, vivienda y sectores productivos: en 14 subestaciones eléctricas prioritarias para la garantía del servicio y en planes estratégicos del Distrito por cambios en usos del suelo o incompatibilidades con nuevas áreas ambientales.

“Ante la prohibición de invernaderos en la Sabana caería el 70% de la producción nacional de flores”, indica ProBogotá, que también señala que las Directrices afectarían al 69% de los títulos mineros vigentes y el 54,7% de las solicitudes en la Sabana.

Siguiendo lo anterior, ProBogotá pide al Gobierno que evalúe con rigor técnico los impactos sobre la movilidad, la provisión de servicios públicos y la asignación de usos del suelo fuera de las competencias nacionales antes de que se emita un concepto sobre las Directrices.