Gobierno inicia pruebas piloto para que tractomulas utilicen hidrógeno en vez del diésel

El Ministerio de Minas y Energía arrancó pruebas piloto para que las tractomulas utilicen hidrógeno de bajas emisiones, en vez de diésel, y, según la cartera, esto contribuirá a mejorar la calidad del aire y a reducir en un 50% las emisiones de CO2.

Este proyecto hace parte de la estrategia nacional de transición energética y busca evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental del uso de hidrógeno en vehículos de carga pesada.

Las pruebas se realizarán en tractomulas seleccionadas por la verificación de su estabilidad mecánica y mantenimiento que esté actualizado.

La iniciativa se enfoca en la integración de hidrógeno para posicionarlo como un actor estratégico en el futuro energéticamente sostenible en el país. El Gobierno hará un seguimiento del proyecto y en 30 días o 100 horas acumuladas de funcionamiento recopilará datos de consumo de combustible, kilometraje, temperatura ambiente, carga transportadora y comportamiento operativo.

“La información nos servirá para la formulación de resoluciones, lineamientos y políticas del Ministerio, orientadas a promover el uso del hidrógeno como fuente de energía limpia a nivel nacional”, afirmó el jefe de la cartera de energía, Edwin Palma.

Según el Ministerio, se espera una reducción mínima del 50 % en las emisiones de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos no quemados (HC), lo que evidenciaría una combustión más eficiente y limpia en este tipo de vehículos.

Con esto también se busca que los conductores tengan un alivio financiero pues el hidrógeno sería una alternativa más favorable.

De hecho, el galón de ACPM (diésel) en marzo de 2025 se cotizó en promedio nacional a $10.536, lo que equivale a $2.785 por litro. Una tractomula promedio, con una capacidad total de 240 galones, requiere cerca de $2,47 millones para una carga completa de combustible.

Estos datos muestran la realidad que enfrentan los transportadores por los altos costos del ACPM y explican por qué el hidrógeno aparece como una alternativa estratégica. Si las pruebas confirman reducciones en consumo y emisiones, el sector podría avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Además del impacto ambiental, el proyecto también tiene un componente social y fiscal.

Brayaham Villa, presidente ejecutivo de la Asociación de Hidrógeno Colombia, explica que la disminución del uso de combustibles fósiles podría liberar recursos del Fondo de Estabilización de Combustibles, lo que permite la redirección de ellos a la inversión social y productiva.

Para el sector empresarial, las pruebas representan una oportunidad para validar el desempeño técnico del hidrógeno en escenarios reales y evaluar posibles ahorros operativos, un paso necesario para acelerar su adopción en el transporte de carga pesada.

Con estas pruebas piloto de hidrógeno de bajas emisiones en tractocamiones, Colombia avanza en la transformación del transporte de carga, combinando reducción de emisiones, eficiencia económica y sostenibilidad.