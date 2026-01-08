¿Cuánto subirá precio del diésel a carros de lujo y cómo cobrarán diferencial con transportadores?

El Gobierno expidió un decreto con el que le quita el subsidio del diésel a los carros de lujo, es decir, a los particulares, diplomáticos y oficiales, y solo se lo darán a los transportadores de carga y pasajeros.

Sin embargo, el hecho ha generado varias alertas en el gremio de las estaciones de gasolina, pues consideran que no hay reglas claras para la implementación del mecanismo.

El vocero de ese gremio Somos Uno (COMCE y Fendipetróleo), David Jiménez, aseguró en La W que a pesar de que se publicó este decreto la medida no va a entrar a regir ni mañana, ni pasado mañana, sino que pasarán unas semanas o meses, mientras el Ministerio de Minas y Energía reglamenta este mecanismo de diferenciación del precio del diésel.

Y es que hoy en día hay cerca de 6.400 estaciones de servicio en todo el territorio y no diferencian al consumidor final. La tarifa aplicará a cerca de 300 mil vehículos y podría subir entre $2.000 pesos y $3.000 pesos, con lo que pasaría de cerca de $10.885 a un poco más de $ 12.000, y así quedar con la paridad del precio internacional.

¿Pero cómo se hará esa diferenciación?

El líder gremial afirmó que para diferenciar a los consumidores finales se necesita una implementación tecnológica que “hoy en día nuestras estaciones de servicio no lo tienen. ¿Cómo, quién, y cómo se va a implementar esa tecnología? No lo sabemos, si es una identificación o no del vehículo, un chip, o cámaras”.

“Sin duda alguna diferenciar esos vehículos en sitio es difícil, es costoso y digamos que va a traer, puede traer, digamos dificultades más complejas en la operatividad que de pronto no se vislumbran inicialmente con este decreto”, afirmó Jiménez.

Adicionalmente, están pidiendo que se aplique en todo el país, pues el decreto inicialmente establece una lista de 69 municipios a los que se les va a aplicar la medida que son principalmente las ciudades principales y sus áreas metropolitanas.

Asimismo, el gremio sugirió que cualquiera sea el tipo de tecnología que se use, ese costo se pueda trasladar al que finalmente no va a recibir ese subsidio.

Hay que recordar que el diésel no subirá para los transportadores de carga, entre otros factores, pues transportan alimentos de la canasta básica podría traducirse en un mayor costo de vida para todos los colombianos.

