Falleció bebé de 6 meses que habría sido abusada sexualmente en El Espinal, Tolima

En la tarde de este 27 de mayo, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, confirmó la muerte de Mia Cataleya, una bebé de 6 meses que permanecía bajo atención médica luego de que fuera víctima de un presunto caso de abuso sexual y de agresiones que le causaron la fractura de sus extremidades.

El mandatario aseguró que recibió la confirmación oficial por parte de la clínica Clinaltec, así como de las autoridades de salud del departamento y del municipio.

“Acabo de obtener un reporte oficial por parte de la clínica, de la Secretaría de Salud del departamento del Tolima y de mi secretario de Salud de la ciudad de El Espinal, donde dicen que la niña Mia Cataleya falleció a las 12 del día de hoy”, afirmó.

Gutiérrez rechazó lo ocurrido y calificó el caso como un acto de barbarie.

“Definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho”, señaló el alcalde.

Asimismo, anunció que se adelanta un trabajo conjunto con la Policía y otras autoridades para ubicar a los responsables. Según indicó, ya sostuvo conversaciones con el comandante de la Policía del Tolima para coordinar el operativo de búsqueda.

“Estoy haciéndole un llamado a la dirección general de la Policía, a la señora fiscal general de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que tengamos un despliegue operativo importante y dar con la captura del responsable o de los responsables”, manifestó a medios de comunicación.

El alcalde insistió en que el caso debe ser tratado ahora como un homicidio, debido al fallecimiento de la menor. También confirmó que la Alcaldía mantiene una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

“Hoy esto es un asesinato de una bebé de seis meses de nacida”, expresó.

Autoridades buscan al responsable

El alcalde también indicó que la menor fue llevada al Hospital de El Espinal por su madre, una joven de 25 años que aún no ha sido identificada plenamente. Al parecer, la mujer estaría en estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancias estupefacientes cuando llegó al centro médico.

La madre se encuentra bajo custodia de las autoridades, mientras avanza la búsqueda de alias “El Flaco”, quien sería el padrastro de la menor y habría desaparecido en las últimas horas.