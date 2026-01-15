Emergencias por las lluvias: un local comercial colapsó y cinco viviendas se afectaron en Medellín

Colapso de un local y cinco viviendas por emergencias por las lluvias en Medellín. Foto: Alcaldía.

Medellín

Una emergencia se registró en el sector La Honda, en la comuna 3 – Manrique, tras el colapso de un local comercial que también generó afectaciones en al menos cinco viviendas aledañas.

Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el hecho fue reportado a la línea de emergencias 123, lo que permitió una rápida reacción de los organismos de socorro. Al lugar acudieron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes lograron rescatar con éxito a tres personas y dos caninos que se encontraban atrapados al interior de la estructura.

Las personas rescatadas fueron valoradas en el sitio por personal de la Secretaría de Salud, y una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para una atención médica más especializada.

“Desde el equipo social de la alcaldía de Medellín estamos acompañando a las familias. Estamos al frente de la situación, cuidando la vida”, indicó el mandatario local en su publicación en X.

La alcaldía de Medellín continúa las evaluaciones técnicas para determinar las causas del colapso y el nivel de riesgo en la zona en medio de la temporada de lluvias.

‼️A las 11:22 p. m. del día de ayer recibimos un reporte a la línea 123 por el colapso de un local comercial y afectaciones en cinco viviendas, en el sector La Honda en la comuna 3 – Manrique. De inmediato, tres tripulaciones de #BomberosMedellín acudieron al lugar y lograron… pic.twitter.com/q8BL45WeOr — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 15, 2026

Emergencias por las lluvias en Medellín

Aunque los primeros días de enero suelen ser de temporada seca, el 2026 comenzó a registrar promedios históricos en lluvias, tal como lo había alertado el SIATA.

En tan solo dos semanas de haber iniciado el año, Medellín ya registró su primera víctima fatal en medio de las intensas precipitaciones.

José Miranda, un joven de 19 años que había sido reportado como desaparecido en el sector de Villatina, comuna 8 de Medellín, murió luego de que fuera arrastrado por la corriente de un balneario.

Durante el mes de enero se han atendido cerca de 250 emergencias en la ciudad, de las cuales 54 están relacionadas directamente con las lluvias.