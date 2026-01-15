Barranquillero Alex Saab asegura que gestiones diplomáticas buscarán liberar a Maduro y Cilia Flores

El empresario barranquillero y actual ministro de Industrias y producción de Venezuela, Alex Saab, aseguró que el Gobierno del vecino país adelanta esfuerzos para lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

A través de su cuenta de X, Saab señaló que el país se mantiene unido frente a lo que considera una situación injusta.

“Lograremos la liberación del presidente Nicolás Maduro”

El ministro destacó que, tras varios días de la detención, las autoridades venezolanas continúan trabajando en el ámbito internacional para revertir esta situación. En ese sentido, subrayó la importancia de los canales diplomáticos como herramienta clave para enfrentar el proceso que afrontan el mandatario y la primera dama.

“Con la fuerza de la diplomacia y la verdad, lograremos la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, expresó Saab, reafirmando su confianza en que las gestiones políticas y jurídicas permitirán alcanzar ese objetivo.

Maduro fue presentado ante una corte en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción, mientras que Cilia Flores es señalada de presunta colaboración en esos delitos. Las declaraciones de Saab se suman a la postura oficial del Gobierno venezolano, que insiste en una salida diplomática frente a la situación judicial de sus máximos líderes.