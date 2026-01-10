Masacre en Maicao, La Guajira: cinco hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos

En altas horas de la noche de este viernes 9 de enero se reportó una masacre ocurrida en el municipio de Maicao, en La Guajira.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Policía está investigando este caso sucedido en el barrio Alto Parrantal, en donde cinco hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos.

Lo que informan hasta el momento, es que de una camioneta descendieron desconocidos con armas de corto y largo alcance, disparando contra un grupo de personas.

En el lugar fueron asesinados Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez. Un quinto joven, identificados como Víctor Jurado, murió en un centro asistencial.

Mientras que también en este mismo caso resultaron heridos Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponce.

Hasta el momento no se saben los motivos de esta nueva masacre ocurrida en la región Caribe.