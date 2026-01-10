Riohacha

Masacre en Maicao, La Guajira: cinco hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos

La Policía busca a los responsables de ejecutar este hecho.

Foto: CTI Fiscalía / Oficial Colprensa (Archivo)

En altas horas de la noche de este viernes 9 de enero se reportó una masacre ocurrida en el municipio de Maicao, en La Guajira.

La Policía está investigando este caso sucedido en el barrio Alto Parrantal, en donde cinco hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos.

Lo que informan hasta el momento, es que de una camioneta descendieron desconocidos con armas de corto y largo alcance, disparando contra un grupo de personas.

En el lugar fueron asesinados Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez. Un quinto joven, identificados como Víctor Jurado, murió en un centro asistencial.

Mientras que también en este mismo caso resultaron heridos Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponce.

Hasta el momento no se saben los motivos de esta nueva masacre ocurrida en la región Caribe.

