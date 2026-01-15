Dos heridos deja atentado armado en Barranquilla: una de las víctimas tiene prontuario delictivo

Dos hombres heridos dejó un ataque sicarial en el barrio La Alboraya, de Barranquilla.

De acuerdo con el informe de la Policía, las víctimas, identificadas como José Gabriel Ramos Solano, de 26 años, y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, se movilizaban en un carro particular por la carrera 8 con calle 45.

En ese omento, fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta, quienes con armas de fuego, les dispararon.

Los sicarios huyeron y los lesionados fueron llevados al Paso Murilo, donde se recuperan.

De acuerdo con las autoridades Ramos Solano tiene seis anotaciones judiciales: una por fuga de presos, dos por hurto, una por extorsión, otra más por porte de armas y la última por concierto para delinquir.

Asimismo, se conoció que Ramos Solano había sido víctima de tentativa de homicidio en agosto del 2025, donde resultó herido.

Mientras que Cristian Antonio Orozco Mena, quien presenta una lesión en la espalda, no registra anotaciones.