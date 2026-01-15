¿Debe desconectar primero el cargador o el celular?: esta es la forma correcta para hacerlo

El celular se ha convertido en un elemento sumamente esencial en la vida de muchas personas. Con el auge de la tecnología, no solamente se ha limitado a las llamadas, sino que también sirve para navegar por Internet, visualizar películas y juegos y realizar diferentes transacciones a partir del desarrollo de los teléfonos inteligentes.

Así como sucede con muchos dispositivos tecnológicos, los smartphones también cuentan con una batería que se agota cuando llega a su nivel más bajo. Ante esta situación, hay quienes ponen a cargarlos en un determinado momento del día, lo que pasó a ser un hábito cotidiano para muchas personas.

Si bien la forma correcta de poner a cargar o de desconectar el celular parece un asunto de poca importancia, no deja de ser algo esencial para garantizar que el dispositivo tenga una mayor duración. Al respecto, expertos señalan cómo se debe llevar a cabo este procedimiento con tal de evitar inconvenientes en el corto plazo.

¿Cómo se debe desconectar correctamente el celular?

Según explica Huawei, la forma adecuada de desconectar el celular después de que completó su carga es quitarlo primero del cargador y luego desenchufarlo de la tomacorriente, ya que si una persona hace el proceso de forma contraria, podría generar una corriente inversa que acelera el envejecimiento de la batería.

Este efecto se conoce como una sobretensión, la cual se produce cuando se escucha un zumbido inesperado en el teléfono al momento de conectarlo al tomacorriente para su respectiva carga: “Hay un aumento repentino del voltaje, por encima de los valores establecidos o habituales”, explica la empresa española Iberdrola, especialista en distribución de energía.

Si se presenta esta situación, el celular se ve expuesto a sufrir diferentes problemas como lo son:

Pérdida de datos

Degradación en el rendimiento del dispositivo

Reducción de la duración de la batería

Congelación y reinicio del aparato

Parpadeo intermitente de la pantalla

Ruidos

Daños en los circuitos internos.

“Si primero se conecta a la toma de pared y luego conecta el celular, se puede evitar el contacto directo entre la sobretensión y el teléfono, a pesar de que lo primero no se puede eliminar hasta cierto punto”, explica Huawei.

Por otra parte, si este proceso se realiza de forma correcta, ya sea para cargar o para desconectar el celular, se pueden evitar daños en el puerto USB del dispositivo, así como un continuo desgaste en la batería, ya que la corriente derivada de la pared puede generar una chispa o un pequeño arco eléctrico.

¿Es posible activar la carga inteligente en el celular?

Otro método que sugiere Huawei al momento de conectar el celular es activar la opción de Carga Inteligente, ya que esto ayuda a cuidar la salud de la batería para mantener su vida útil.

La forma para activar esta opción desde su dispositivo es la siguiente:

Ir a los Ajustes del celular (o directamente en “Configuración”)

Dar clic en Batería

Ingresar a “Más ajustes de batería”

Activar la opción “Carga inteligente”.

De esta manera, podrá optimizar el rendimiento de la batería para que use su celular por mucho más tiempo.