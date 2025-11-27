¿Cuánto tiempo tarde un Tesla en cargarse por completo? Lugares de Colombia para cargar el carro

La llegada oficial de Tesla a Colombia ha generado una fuerte expectativa entre los entusiastas de la movilidad eléctrica. Los primeros modelos disponibles en el país, el Model 3 y el Model Y, arribaron el 20 de noviembre, marcando un hito para el mercado automotriz colombiano.

Sin embargo, junto con el interés por la tecnología y el desempeño, una de las preguntas más frecuentes es: ¿Cuánto tarda en cargarse completamente un Tesla y dónde se puede recargar en Colombia?

Cuánto tarde en recargarse un Tesla

El tiempo de carga de un Tesla depende del tipo de estación y de la capacidad de la batería del vehículo. Aunque los tiempos pueden variar, estos son los promedios según los niveles de carga que normalmente usan los propietarios:

Tomacorriente doméstico: Entre 24 y 36 horas para una carga completa.

Cargador residencial Tesla o Wall Connector: entre 6 y 10 horas para pasar del 0% al 100%.

Esta es la opción más cómoda para quienes pueden instalar un punto de carga en casa, especialmente para el Model 3 y Model Y, que son altamente eficientes.

Carga rápida pública

Las estaciones rápidas , cuando alcanzan potencias de 120 kW o más, permiten cargar entre 20 y 80% en aproximadamente 25 a 40 minutos.

Para una carga completa, el tiempo puede llegar a 50 o 60 minutos, dependiendo de la potencia disponible y del estado de la batería.

Tesla Colombia: Precio

Durante el lanzamiento, la Country Manager de Tesla, Karen Scarpetta, señaló que los compradores podrán personalizar su vehículo en el momento de la orden, directamente desde la página web de Tesla. Los aspectos modificables incluyen:

Color exterior

Configuración interior

Tipo de rines

Versión y modelo

Esta posibilidad, habitual en mercados como Estados Unidos y Europa, ahora está disponible también para compradores colombianos.

En cuanto a los precios, Tesla ajustó los valores después del lanzamiento inicial:

Model 3 Rear-Wheel Drive: desde $114,99 millones.

desde $114,99 millones. Model 3 Performance: hasta $164 millones.

hasta $164 millones. Model Y: en Colombia se ofrecen las versiones estándar y de mayor desempeño, con precios proporcionales, aunque aún en actualización según disponibilidad.

Estos valores han reforzado la percepción de Tesla como una marca tecnológicamente avanzada y competitiva en el segmento de vehículos eléctricos.

Lugares para cargar un Tesla en Colombia

El crecimiento de la infraestructura de carga en Colombia ha sido clave para impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, en 2025 se ha registrado un aumento del 35% en la instalación de electrolineras frente al 2024.

Las ciudades con mayor número de puntos de carga son: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

Además, los corredores viales donde ya existen estaciones de recarga para viajes interurbanos incluyen:

Ruta Bogotá – Villavicencio

Ruta Medellín – Cartagena

Troncal del Caribe

Puntos de carga para carros eléctricos en Bogotá

Nicolás de Federman: Calle 58a Bis #37 - 28.

Terminal de Transportes: Calle 22c #68f - 30.

Hotel Hilton Bogotá: Carrera 7 #72 - 41.

WorkMates Masterline: Avenida El Dorado #69 - 76.

Pinky Electro: Calle 146 #15 - 62.

Puntos de carga para carros eléctricos en Chía

Fontanar centro comercial.

Volvo Charging Station.

Puntos de carga para carros eléctricos en Medellín

Ciudad del Río: Calle 20 #52 - 69.

E.S. ESSO Los Alamos: Carrera 52 #65 - 07.

Primer Parque Laureles: Calle 39c #72 - 39.

Matiz: Transversal 39B #71 - 69.

Carga privada - Voltex Terpel la 33: Avenida 33 - 315.

Éxito Colombia: Carrera 66 #49a - 2.

Puntos de carga para carros eléctricos en Cali