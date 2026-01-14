Como pocas veces en la historia, será más importante elegir congreso que presidencia: Ariel Ávila

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio tuvimos como invitado al senador, pero también candidato al Senado de la República, por la Alianza Verde, Ariel Ávila porque estamos en este año electoral en Colombia.

Ariel Ávila: es La primera entrevista que doy en 6AM/W de Caracol porque di una entrevista a Caracol hace 3 días, pero no había pasado este cambio con el nuevo logo y estamos aquí por dos cosas, estamos en un proceso de campaña política. Estamos a 45 días de la campaña electoral del 8 de marzo. Hay una campaña muy dura electoralmente por todo el país y estamos en ese proceso.

Y lo segundo, venir a visitar todos los equipos nuestros, aquí en el caso de Stefany Gómez, que es nuestra líder de equipo en este recorrido territorial. Hasta aquí estamos en campaña muy agitado esto, te digo que yo veo una pasividad en las campañas, lo vi hasta hace una semana, ya se prendió esto, el tema presidencial se está tragando todo, así que estamos en este recorrido electoral.

¿Cómo ve el congreso, los candidatos y partidos?

Ariel Ávila: yo preveo un congreso muy fracturado y muy dividido más que el que ocurrió en el 2022 a 2026 que está terminando. Yo aquí veo un pacto histórico que puede disminuir unas curules en Senado, un centro democrático que va a crecer, pero no como ellos creen, partido conservador y liberal que pueden perder unas dos curules, cambio radical casi que es un partido que va a desaparecer, pero el nuevo liberalismo Mira va a crecer. Nosotros en la coalición verde vamos a quedar más o menos en tablas. Entonces yo veo un congreso muy fracturado, creo que el gran cambio pues es la debacle brutal de cambio radical.

De resto va a quedar muy fracturado, nadie va a tener 20 senadores o más y vamos a tener un congreso, por tanto, dividido y peleando muy duro en el 2026, que es lo que vienen las reformas.

En el caso de cámaras, ahí va a haber unas reconfiguraciones. Yo pues como usted sabe, yo no tengo fórmula cámara aquí en el Quindío. Hay sectores progresistas que están en eso, pero yo no tengo fórmula de cámara. Vengo únicamente como candidato al senado con el equipo mío.

Proyecciones electorales

Vamos a hacer una proyección, eso lo hablo como politólogo, más que como político en ejercicio, hoy por hoy el pacto tiene 20 senadores, las proyecciones les dan 15 o 16, Centro Democrático tiene 13, las proyecciones le dan 16 o 17, no 20 como ellos creían, cambio radical que tiene 11, es una de debacle, van a quedar en cuatro, casi ni pueden armar lista. La U que tiene 10, eligen nueve, nosotros tenemos 13, vamos a quedar en 12. Nuevo liberalismo, compromiso, dignidad que Mira que tienen tres, van a subir a seis, conservadores y liberales pierden una y partidos como Salvación Nacional de Abelardo de la Espriella, lo que todo el mundo pronostica es que no pase Umbral, por eso seguramente la campaña de Abelardo se va a hundir el 9 de marzo.

Y en cambio eso que llaman la gran consulta por Colombia que en las últimas horas ingresa Enrique Peñalosa con la consulta al frente amplio, o sea, la consulta de la izquierda y la derecha son las que van a terminar compitiendo y sacando sobre tres o cuatro, poco más de cuatro, bueno, entre 3 y medio y 4 millones y medio votos.

¿Qué lo lleva a tratar de repetir en el senado?

Ariel Ávila: Pregunta clave, en Colombia gane la derecha, el centro, o la izquierda, va a vivir 16 o 17 grandes reformas. Si hay la reforma pensional viene, ¿por qué? Porque la gente no está teniendo hijos. Gane la derecha, al centro, la izquierda, va a haber reforma pensional, va a haber reforma a la salud, va a haber la ley de competencias, va a haber la jurisdicción agraria, va a haber la ley de servicios públicos.

Es decir, el congreso que entre sin importar quién gane, va a tener que discutir 15 o 16 reformas que van a marcar 60 70 años de vida de este país. Por pocas veces en la historia, tal vez comparado con la Constitución del 91, va a ser más importante elegir congreso que elegir presidencia.

Mensaje

Ariel Ávila: Por eso el mensaje a la gente, elijan muy bien. Porque nosotros somos los que vamos a discutir, por ejemplo, la reforma pensional si la tumba la Corte Constitucional. Le doy solo un dato o dos. Este año el Ministerio de Educación calcula que 800 colegios en todo el país cerraron, privados y públicos. ¿Por qué? Pues porque no hay niños. Y este año tenemos una tasa de natalidad de 1.6. En una sociedad estándar tiene que haber por mujer 2.1 niños. El peor momento nuestro va a ser 2050 que vamos a estar como Japón, más muertes que nacimientos. Y por tanto la crisis pensional es inminente.

Por eso yo digo, “Reforma pensional gane la derecha o la izquierda, va a haber.” Entonces yo le digo a la gente, “Mucha responsabilidad porque esos senadores, esos representantes que ustedes elijan son los que van a marcar el futuro de sus hijos y sus nietos.”

¿Tiene alguna preocupación electoral de cara a marzo con respecto a las elecciones hoy?

Ariel Ávila: Hay dos preocupaciones inmensas, uno la financiación ilegal de campañas, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral del CNE no tiene tribunales territoriales, y hay mucho ruido de que grupos armados ilegales y narcotraficantes están financiando campañas. Y no tenemos cómo verificar y eso crea una asimetría en la competencia electoral y es un problema muy grave para la democracia.

Lo segundo, algunos problemas de orden público. Colombia tiene poco más de 1100 municipios, de esos hay unos 300 muy afectados por el conflicto y hay más o menos 60 70 donde hacer proselitismo político va a ser muy difícil. Un ejemplo, yo tengo un equipo muy grande en el municipio de La Plata de parte departamento del Huila. Eso es occidente del Huila, límites con el departamento del Cauca. No he podido entrar a hacer campaña.

¿Usted cómo ve el eje cafetero en ese mapa político?

Ariel Ávila: A ver, yo veo dos cosas, bueno, primero yo veo que en el Quindío no van a haber grandes cambios de estructuras políticas. Veo en Caldas un revolcón muy duro sobre todo por la crisis de Mario Castaño. Ya puede estar Octavio Cardona todavía, pero ahí va a haber ahí va a haber una reconfiguración muy grande. Vamos a ver si el liscanismo, por ejemplo, se pone, no se impone, ya no va Guido Echeverri.

En el caso de Risaralda, pues la debacle de Gallo, que era como el gran se creía que iba a ser como el gran patrón del eje cafetero, es una debacle total, en cambio tenemos a al al alcalde de Pereira lanzando a su esposa. Es decir, yo si mientras que en Quindío veo cierta estabilidad en Caldas y en Risaralda veo una serie de transformaciones, unas transiciones políticas, llamémosla así, no sé si para bien o para mal, muy duras a nivel territorial.

Nosotros en el mundo alternativo tenemos dos curules en Risaralda, vamos a intentar mantenerlas, no está fácil. En el caso de Caldas tenemos una curul del Partido Alianza Verde. Yo creo que esa sí más o menos la tenemos garantizada y vamos a ver qué termina pasando aquí en el departamento de Quindío,

El tema presidencial está absorbiendo mucho las otras campañas.

Ariel Ávila: esto para explicarle a la gente y no que no me malinterpreten. Legalmente hay dos vueltas presidenciales. Sí. Pero políticamente son cuatro vueltas presidenciales. La primera vuelta presidencial ocurrió entre noviembre y diciembre que fue la consulta del pacto y centro democrático. La segunda vuelta presidencial son las consultas de marzo. El 8 de marzo, mira, yo te voy a decir una cosa, a uno le dicen, Ariel hay 101 candidatos presidenciales, no. Hoy son cinco. En la vida real son cinco.

Luego la primera vuelta de mayo y luego la primera vuelta de la segunda vuelta de junio. Entonces, ¿qué pasa? Que como Como la carrera presidencial ya no tiene dos vueltas, sino cuatro, pues se está tragando todo el debate en Congreso de la República.

El congreso que será elegido en marzo será muy importante

Ariel Ávila: te voy a decir una cosa, la ley más importante que el Congreso del 2026 va a discutir, es una ley de la que nadie habla, no es la pensionaria ni la de salud, ni la constituyente de Petro, nada. Se llama la ley de competencias, que es la ley que va a regular las transferencias que pasa a la nación, a los municipios, que las pasamos, fue un proyecto mío, del 24% al 39.5% desde 2027. Municipios como Circasia o Calarcá o Quimbaya van a recibir 10 000 11 000 millones de pesos más en transferencias. Y esa ley de competencia es la que regula en qué se va a gastar toda esa plata. Esa es la ley más importante que nosotros vamos a discutir. ¿Y sabe qué? Nadie habla de ella.

El déficit fiscal y la emergencia económica

Ariel Ávila: yo solo voy a dar unos datos antes de responder porque aquí esto puede ser dramático cuando uno habla en medios, es normal que los países tengan un déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? Eso es la frase de la abuelita, que usted gaste más de lo que recibe. Ese déficit fiscal generalmente en Colombia estaba en el 3%. Cuando fue la pandemia en el gobierno Duque, ese déficit pasó del 3 al 7%. En medio de una crisis pandémica como en todo el mundo. Cualquier presidente, no solo Duque, habría pasado lo mismo.

Hoy Colombia está pagando las consecuencias de ese hueco fiscal. Entonces, anoche salió la noticia, ¿Que Colombia puso unos bonos de deuda supercaros a unos esos casi un gota a gota a unos intereses muy caros para recoger plata?

Entonces, hoy el hueco fiscal que debería ser del 3% ya no es del 7, sino que yo creería, aunque el gobierno dice que no, que llega al 9%, es muy complicado. Algo hay que hacer. Es decir, lo peor es no hacer nada como los estoicos. No, tú no puedes no hacer nada, puedes tienes que hacer algo. El gobierno intentó una reforma tributaria que obviamente la iba a hundir el Congreso.

El gobierno ahora saca unos decretos que los va a tener que revisar la Corte Constitucional. Yo entiendo la preocupación del gobierno de que no tiene plata, pero no creo que la Corte le pase los decretos. O tendrá que venir un corte y un choque durísimo en gastos presupuestales.

Lo que estoy seguro, vuelvo y repito, gane la derecha, el centro o la izquierda, es que el próximo gobierno o hace una reforma del aparato estatal brutal para recortar el gasto o meten una reforma tributaria. Yo creo que van a coger la fácil de meter una reforma tributaria. En la reforma tributaria que viene va a depender mucho del gobierno que gane qué estilo qué estilo cede, pero el tema fiscal en Colombia es grave. Lo más que la gente como a veces no lo entiende, entonces no habla, pero sí es muy delicado.