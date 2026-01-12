Ariel Ávila y Rafael Nieto analizan la carrera por las elecciones de marzo de 2026

En diálogo con La W, los precandidatos al Senado Ariel Ávila, de Alianza Verde y Rafael Nieto, del Centro Democrático, conversaron acerca de la realización de las consultas interpartidistas que se realizarán el próximo 8 de marzo.

En primer lugar, Ávila aseguró que existen tres preocupaciones de cara a este proceso electoral: seguridad, financiación de campañas y proselitismo electoral.

Sobre la seguridad, advirtió que “Colombia tiene poco más de 1.100 municipios y hay unos 300 muy afectados por la violencia”, por lo que existen zonas donde será difícil hacer campaña electoral: “El mensaje a la fuerza pública no es solo proteger el día D, sino que hay zonas donde va a ser muy difícil poder entrar a hacer campaña”.

Por otra parte, acerca del comunicado de la Misión de Observación Electoral (MOE) que advierte que los informes de ingresos y gastos de las campañas a las consultas no está habilitada en el portal Cuentas Claras, Ávila sostuvo que el problema no es el aplicativo, sino que existe “un gasto excesivo en campañas vía efectivo”.

“No es un tema que con el aplicativo se resuelve, es el mismo problema que siempre hemos denunciado: el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene herramientas territoriales. Eso hace que a la plata que se gaste en efectivo sea imposible hacerle seguimiento. Además, hay forma de hacerle trampa al sistema electoral que, con todo el respeto, el tema de firmas es eso: usted adelanta la campaña electoral a los candidatos presidenciales que sí tienen partido político, pues comienza seis meses antes y le coge ventaja al otro, eso no está regulado”, explicó.

Para Nieto, la preocupación por la seguridad concierne especialmente a la oposición, pues recordó el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe y que existen 300 municipios bajo la influencia de grupos violentos en los que, según señaló, “es sumamente difícil hacer campaña”.

“En materia de financiación, parte del problema es la financiación en efectivo. No es un problema de regulación. ¿Cómo maneja uno ese problema? No sé cómo”, aseguró.

Nieto también reconoció que quienes están en lista cerrada tienen enormes ventajas porque no compiten entre ellos y todo el control electoral se hace por vía de una sola gerencia: “Quienes están en listas abiertas tienen muchas más dificultades. Dicho esto, también las reglas en este tema cambian un tanto: quienes van a consulta tienen la posibilidad de hacer campaña, quienes no, todavía no. Sin embargo, los gastos siguen ahí”.

