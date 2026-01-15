Capturan a alias “Arete”, condenada por hurto en Itagüí

Itagüí, Antioquia

En un operativo apoyado por el sistema de videovigilancia del municipio, la Policía capturó en Itagüí a una mujer conocida con el alias de “Arete”, una reconocida delincuente vinculada a múltiples hurtos a viviendas en el sur del Valle de Aburrá, quien intentaba evadir una orden de captura vigente suplantando la identidad de su hermana.

La captura se produjo luego de que una de las cámaras de seguridad con tecnología LPR (lectura de placas) emitiera una alerta sobre un vehículo Chevrolet Spark gris, presuntamente involucrado en varios casos de hurto a residencias en diferentes municipios de la subregión. El hecho ocurrió hacia las 2:50 de la tarde en la carrera 42 con calle 35, sobre la autopista Sur.

“Alias Arete, era una delincuente que creía que se iba a burlar de nuestros policías en terreno en la ciudad, quien se suplantaba con el nombre de su hermana, y la cual ya teníamos referenciada por la Comisión de Hurtos a residencias, igual que el vehículo gracias a la tecnología”, afirmó el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro.

Lea también: Golpe a banda criminal que utilizaba a menores de edad para delinquir en el noroccidente de Medellín

Al realizar el registro a los ocupantes del vehículo, los uniformados detectaron inconsistencias entre las características físicas de la mujer y la cédula que presentó. Tras ser trasladada a la estación de Policía y verificar plenamente su identidad, se estableció que se trataba de Delzuita Jojoa Sánchez, de 39 años, alias “Aretes”, quien tenía una condena por hurto calificado y agravado y una orden de captura vigente. La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.