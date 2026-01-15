Golpe a banda criminal que utilizaba a menores de edad para delinquir en el noroccidente de Medellín

Medellín

Las autoridades informaron la afectación al grupo de delincuencia común organizada Cotranal, solicitado por concierto para delinquir y uso de menores para cometer delitos, tras operativo contra el tráfico local de estupefacientes.

Según la Policía Metropolitana, en el operativo que se llevó a cabo en la comuna 6, Doce de Octubre, se realizaron varios allanamientos que permitieron la captura de ocho personas por orden judicial, y la notificación de cargos a un integrante de la banda, previamente privado de la libertad en centro carcelario.

La estructura criminal con injerencia en el noroccidente de Medellín se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes y el uso de menores de edad para desarrollar actividades ilícitas con especial incidencia en sectores residenciales y en el entorno educativo del SENA Pedregal.

“Durante los allanamientos fueron incautados más de 500 dosis de estupefacientes, específicamente marihuana, base de coca, dos motocicletas, dinero en efectivo producto de esta actividad ilegal. Los capturados con registros judiciales por tráfico de estupefacientes y uso de documento falso fueron dejados a disposición de la autoridad judicial”, detalló el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Adicionalmente, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que las operaciones afectaron las rentas criminales del grupo delincuencial en alrededor de 240 millones de pesos.