“Prácticamente les dieron licencia para matar”: alcalde Fico por recorridos de cabecillas de Calarcá

Caracol Radio reveló que los desplazamientos de cabecillas de las disidencias del frente 36 y 34 en Antioquia en camionetas de la UNP en medio de los diálogos de paz con alias “Calarcá” con el Gobierno Nacional se hicieron con la intención de fortalecer esas estructuras. Recordemos que a la mayoría de estos jefes les habían levantado las órdenes de captura, por lo que cuando fueron detenidos en la famosa caravana el pasado mes de julio de 2025, fueron dejados en libertad.

Ante la información de Caracol Radio, los mandatarios antioqueños Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirieron al tema. Por ejemplo. El alcalde Federico Gutiérrez, en su cuenta de X, recalcó que la paz total del Gobierno Nacional ha permitido el fortalecimiento de las estructuras ilegales en el país, incluidas las disidencias de alias Calarcá.

“La paz total es el instrumento que han utilizado para fortalecerse de forma económica y militar. Prácticamente les dieron licencia para matar”, dijo.

Mientras que el gobernador Rendón también en la misma red social manifestó que ese trato generoso a alias Calarcá ha sido evidente y peligroso, además que el departamento ha sido víctima de esa situación que él recalca “¿Qué razón dará Petro, en su agenda con el Gobierno de Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico, cuando han sido complacientes y generosos con un grupo narcotraficante como FARC al mando de Calarcá?”.

