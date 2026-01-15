Transmetro habilitará servicios especiales tras el partido Junior vs. Santa Fe en el Metropolitano

Con motivo de la final de la Superliga entre Junior y Santa Fe, que se disputará este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano, el sistema de transporte masivo Transmetro anunció la habilitación de servicios adicionales para facilitar el retorno de los asistentes al finalizar el encuentro.

La operación especial se realizará en la troncal, con despachos desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur–norte, de acuerdo con la demanda de pasajeros. Estos servicios permitirán el desplazamiento hacia las estaciones ubicadas en las troncales Murillo y Olaya Herrera, como parte del plan de movilidad posterior al evento deportivo.

Transmetro precisó que los buses estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones del recorrido, hasta llegar a la estación Joe Arroyo, donde finalizará la operación. Los servicios adicionales no tendrán conexión con rutas alimentadoras y tampoco recogerán pasajeros en otras estaciones durante el trayecto.

En la estación Joe Arroyo se contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana para garantizar el orden y la seguridad durante la llegada de los buses. Además, en este punto habrá disponibilidad de taxis, con el fin de facilitar la movilidad de los usuarios que requieran continuar su desplazamiento hacia otros sectores de la ciudad.

Para quienes no cuenten con la tarjeta Transmetro o necesiten recargar su pasaje, la entidad informó que la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional. No obstante, se recomienda a los usuarios recargar con anticipación para evitar congestiones y filas al finalizar el partido.

Inicio del horario especial

Transmetro recordó que el sistema operará en su horario habitual, con rutas troncales y alimentadoras entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. A partir de esa hora se dará inicio a la operación especial por el encuentro deportivo.

Finalmente, se reiteró que el estadio Metropolitano no contará con servicio de parqueaderos, por lo que Transmetro invitó a los asistentes a utilizar el transporte público como una alternativa eficiente, segura y sostenible, que permita optimizar los tiempos de desplazamiento antes y después del partido.