Histórico delantero europeo recordó a James Rodríguez: “La mejor zurda con la que jugué”

A través de una dinámica difundida en TikTok, el exdelantero búlgaro Dimitar Berbatov sorprendió al destacar a James Rodríguez como “el jugador más creativo” con el que compartió equipo a lo largo de su carrera profesional.

El recordado delantero señaló a James por su capacidad para interpretar el juego, su visión en el último tercio del campo y su talento para generar oportunidades de gol.

La elección llamó la atención de los aficionados debido a la destacada trayectoria que tuvo Berbatov en el futbol europeo, jugando para equipos como Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen y Mónaco, club donde jugo junto al mediocampista cucuteño. El exdelantero valoró a James junto a otras figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta y Zidane.

Durante la temporada 2013/14, previo al Mundial de Brasil, en Mónaco, jugaron juntos 13 partidos. Al finalizar esa campaña, James Rodríguez fue transferido a Real Madrid.

¿Qué dijo Berbatov sobre James Rodríguez?

Una temporada en el Mónaco bastó para que James Rodríguez sea un jugador destacable para el exdelantero. Berbatov no dudó en elegir al volante cafetero.“Diría que James Rodríguez. Su zurda y los pases que me daba…”, mencionó.

“Jugué con él en Mónaco, su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué, la forma en la que veía el fútbol es increíble. El tiempo que jugué con él fue increíble. Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente”, agregó.

Las palabras de Berbatov no pasaron desapercibidas entre los aficionados y analistas, las redes sociales se llenaron de comentarios que respaldaron la elección del ex delantero búlgaro, resaltando el talento y la influencia de James Rodríguez en el campo. El reconocimiento se suma a otros elogios que el volante colombiano ha recibido a lo largo de su carrera por parte de excompañeros y figuras del futbol internacional.

James espera por resolver su futuro

El 10 de la Selección Colombia sigue entrenándose de manera individual a la espera de resolver su futuro, pues deberá encontrar club en las próximas semanas para preparar lo que será la participación en el Mundial 2026. Si bien ha sonado en equipos de la MLS, siendo Austin FC el más reciente, todavía no hay nada resulto.

El último partido del futbolista de 34 años fue con la Tricolor en el amistoso ante Australia (3-0) el 18 de noviembre. Por su parte, a nivel de clubes, el duelo ante Pachuca el 8 de noviembre de 2025 marcó su despedida de León, club con el que marcó 5 goles y dio 9 asistencias en 34 juegos.