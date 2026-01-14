Zoológico de Barranquilla ajusta tarifas en un 20% por alza del salario mínimo y costos operativos

La Fundación Zoológico de Barranquilla confirmó un reajuste en las tarifas de ingreso al parque, tanto para niños como para adultos, decisión que obedece principalmente al incremento del salario mínimo y a su efecto directo en los costos operativos de la entidad.

De acuerdo con la directora del zoológico, Farah Ajami, la boleta para niños pasó de 30.000 a 36.900 pesos, mientras que la de adultos aumentó de 35.000 a 42.900 pesos, lo que representa un incremento cercano al 20%.

“El incremento en las tarifas está directamente relacionado con el aumento del salario mínimo. Habitualmente realizamos ajustes anuales entre el 10% y el 12%, y así fue como se proyectó inicialmente el presupuesto de este año. Sin embargo, tras la expedición del decreto que fijó el nuevo salario mínimo, fue necesario reajustar las tarifas de ingreso para poder cubrir los costos operativos”, sostuvo.

Ajami explicó que, aunque históricamente los ajustes anuales en la boletería oscilaban entre el 10% y el 12%, el reciente aumento del salario mínimo obligó a replantear el presupuesto para evitar un déficit financiero.

Dependencia de la taquilla y costos laborales

La directora señaló que el Zoológico de Barranquilla depende en un 70% de los ingresos por taquilla, y que una parte significativa de sus gastos está directamente relacionada con el salario mínimo, debido a la alta demanda de personal operativo.

Estos costos incluyen el cuidado diario, la alimentación y la atención médica de los animales, labores que requieren un equipo humano amplio y especializado para garantizar el bienestar de las especies que alberga el parque. Actualmente, el zoológico cuenta con cerca de 700 animales pertenecientes a aproximadamente 100 especies.

Reubicación, una necesidad histórica

Durante su pronunciamiento, Ajami reiteró la necesidad urgente de reubicar el zoológico en un espacio más amplio, un proyecto que la ciudad ha discutido por más de 30 años.

“El zoológico lleva 70 años en el mismo lugar y ocupa un área de apenas dos hectáreas. En sus inicios estaba en las afueras de la ciudad, pero hoy se encuentra en pleno entorno urbano. Aunque funciona como un gran parque y pulmón verde para Barranquilla, no tiene posibilidades de expansión. Por eso, desde hace más de 30 años la ciudad viene discutiendo la necesidad de reubicarlo, una decisión que sería de gran beneficio”, dijo.

Finalmente, la directora aseguró que cualquier eventual traslado deberá garantizar accesibilidad y tarifas asequibles, teniendo en cuenta que cerca del 80% de los visitantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, que constituyen la base del público que asiste al zoológico.