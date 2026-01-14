Trabajadores de la ESE Universitaria del Atlántico a la espera de recursos para el pago de salarios

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

Trabajadores de la ESE Universitaria del Atlántico mantienen la expectativa por la llegada de recursos del Gobierno Nacional que permitan cancelar los salarios adeudados a buena parte del personal. La situación fue abordada en una reunión realizada este martes entre representantes de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (Anthoc) y la agente interventora de la entidad, Maryury Díaz.

Durante el encuentro se confirmó que el pago de los sueldos continúa dependiendo de un giro del Ministerio de Salud por más de 1.000 millones de pesos, recursos clave para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Más de la mitad del personal afectado

Heriberto Rafael Tovar, presidente de Anthoc Atlántico, explicó que la interventora informó que, una vez lleguen los recursos, se priorizará el pago a la empresa temporal, lo que permitiría cancelar los salarios atrasados a médicos, enfermeros profesionales, personal de aseo y trabajadores de farmacia, quienes representan cerca del 60 % del talento humano de la ESE.

“Hoy nos reunimos con la agente interventora, la doctora Marjorie, quien nos informó que la entidad está a la espera de un giro del Ministerio para continuar con los pagos a la empresa temporal y así poder cumplir con los salarios del personal. Estamos solicitando que este proceso se agilice, porque los trabajadores ya no resisten más retrasos. El recurso, cercano a los mil millones de pesos, permitiría cubrir gran parte de la deuda con la temporal y, de esta manera, garantizar el pago al personal profesional”, explicó.

Según lo expuesto, el dinero alcanzaría para cubrir parte de la deuda con la empresa temporal, pagar al personal profesional y cancelar al menos un mes de salario al personal de aseo y farmacia.

Preocupación por la prestación del servicio

Desde el sindicato advierten que la demora en la llegada de los recursos mantiene en incertidumbre a los trabajadores y podría afectar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de salud.

“Hemos sostenido varias reuniones con la agente interventora y su equipo, en las que se han revisado los requerimientos relacionados con los pagos y la necesidad de avanzar en los procesos ante el Ministerio de Salud y la Gobernación del Atlántico, con el fin de gestionar los recursos necesarios que permitan garantizar la solvencia económica de la entidad. Mientras la ESE continúa intervenida, seguimos a la espera de que la situación financiera mejore”, dijo.

Finalmente, Anthoc Atlántico reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que agilice el giro de los recursos y se garantice el pago oportuno de los salarios a los trabajadores de la ESE Universitaria del Atlántico.