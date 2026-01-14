Una mujer y su pareja fueron asesinados en Concordia, Antioquia

Concordia- Antioquia

En la madrugada de este miércoles se reportó un doble homicidio en el suroeste de Antioquia. Las víctimas son una mujer y un hombre que eran pareja. Ellos fueron víctimas de la violencia. Estas son las dos primeras muertes violentas reportadas en esa población durante el 2026.

La alcaldesa de la población, Alexandra María Herrera, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que la mujer víctima del crimen es Liliana María Jiménez y su pareja sentimental , Javier de Jesús Palacios, quienes convivían en el barrio Salazar del área urbana, pero los cuerpos fueron hallados en el sector conocido como Los Nogales, en una vía que conduce a la zona donde residían las víctimas, en el límite de la urbanidad con la ruralidad.

“Al parecer, y de acuerdo con las indagaciones preliminares que ha hecho la Fuerza Pública, obedece al control territorial por plazas de vicio, y pues son hechos que están siendo materia de investigación por parte de los organismos judiciales”, agregó la alcaldesa Herrera.

La mandataria agrega que por ahora no se tiene información que permita identificar a los responsables de este doble crimen, pero la investigación se adelanta para esclarecer este hecho que llama la atención por ser con arma blanca, ya que todas las muertes violentas del año pasado se cometieron con arma de fuego.

La señora Alexandra María Herrera indicó que estos son los dos primeros homicidios en esa población en el 2026, mientras que en el 2025 el número fue de 17 y en el 2024 fueron asesinadas 29 personas.