Un total de 22 emergencias fueron atendidas durante la temporada de lluvias en el Quindío

En el Quindío se atienden 22 emergencias durante las intensas lluvias - Foto: Alcaldía de Génova

Armenia

El departamento del Quindío atraviesa una temporada de lluvias intensas, situación que ya ha generado múltiples emergencias en distintos municipios.

De acuerdo con el balance entregado por la Unidad Departamental para la Gestión Del Riesgo de Desastres (UDEGERD) a fecha de corte del 13 de enero, durante el fin de semana se atendieron 22 emergencias asociadas a las precipitaciones, lo que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro.

Reporte de alertas hidrometereológicas del IDEAM - Foto: cortesía UDEGERD Ampliar

En alerta roja se encuentran Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia y Salento, mientras que en alerta naranja están Buenavista, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya. El informe también señala riesgo de crecientes súbitas en la cuenca del río La Vieja, especialmente en los municipios de Córdoba, Buenavista y Quimbaya, así como en sectores de Calarcá y Pijao. En el caso de Salento, se reportan más de 50 milímetros de lluvias acumuladas en las últimas 24 horas.

En ese contexto, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Calarcá, Javier Arconde Rodríguez Martínez, recordó un caso ocurrido el pasado 11 de enero en el río Quindío, donde tres jóvenes quedaron atrapados en un islote debido al aumento repentino del caudal.

Según explicó, los jóvenes cruzaron el afluente cuando no estaba lloviendo, pero las fuertes precipitaciones aguas arriba provocaron una creciente súbita que les impidió regresar por sus propios medios. Para el rescate fue necesaria la intervención de nueve bomberos de Calarcá, con apoyo de la Policía, y el uso de dos vehículos de emergencia, en una operación que se extendió hasta las 8:00 de la noche.

Ante estos hechos, las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución, especialmente evitando ingresar a ríos y quebradas durante esta temporada.

Los organismos de socorro recomiendan estar atentos a cambios en el nivel del agua, ya sea aumentos repentinos o disminuciones inusuales, ya que ambas pueden indicar riesgos como represamientos o crecientes súbitas. También advierten observar el cambio en el color del agua, pues una tonalidad más oscura puede ser señal de lluvias intensas en la parte alta de las cuencas.

Finalmente, los bomberos insisten en que estas recomendaciones buscan prevenir accidentes, rescates de alto riesgo e incluso la pérdida de vidas humanas, por lo que invitan a la ciudadanía a informarse, acatar las alertas y disfrutar de paseos y actividades recreativas solo en condiciones seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades.