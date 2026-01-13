Municipios de la cordillera del Quindío continúan en alerta por las fuertes lluvias

Municipios de la cordillera del Quindío en alerta por las fuertes lluvias - Foto: Alcaldía de Génova

Armenia

Los municipios de la cordillera del Quindío permanecen en alerta ante las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones han generado deslizamientos de tierra, cierres viales, desbordamientos de quebradas y múltiples afectaciones tanto en zonas rurales como urbanas del departamento.

La situación más crítica se presentó en el municipio de Génova, en el sur del Quindío, donde una fuerte precipitación ocasionó un taponamiento total de la vía principal de acceso, a la altura del sector de Casa Blanca, debido a un deslizamiento de tierra. Esta emergencia mantuvo cerrada la vía que comunica a Génova con Barragán, representando un alto riesgo para la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Otros sectores rurales del municipio de Génova también resultaron afectados por deslizamientos, entre ellos la entrada al Batallón de Alta Montaña N.º 5, las veredas Cumaral Alto, La Primavera, La Coqueta, San Juan Alto, Río Rojo, así como los sectores de Los Sierras y La Marranera.

En la zona urbana de Génova se reportaron desbordamientos de quebradas y taponamientos en redes de drenaje, especialmente en la Carrera 10 con Calle 25, sector La Chambrana; Carrera 10 con Calle 21, sector del Container; Carrera 10 con Calle 17, entrada a la vereda La Coqueta; y Carrera 10 con Calle 16, sector de Járez.

Las autoridades departamentales también confirmaron afectaciones en los municipios de Montenegro y Córdoba, donde se han reportado inundaciones, movimientos en masa y afectaciones en vías rurales, producto de las constantes precipitaciones.

Desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Quindío (UDEGER) se activaron acciones de respuesta inmediata, en articulación con las autoridades locales. El director de la entidad, Jaider Hidalgo, indicó que se mantiene un monitoreo permanente en los municipios más vulnerables del departamento, debido a la saturación de los suelos y el alto riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro y seguir las recomendaciones de prevención.