Tres jóvenes fueron rescatados luego de quedar atrapados cerca del río Quindío

Armenia

La rápida acción de la Policía Nacional y los Bomberos de Calarcá evitó una tragedia este domingo 11 de enero, cuando tres personas quedaron en peligro sobre la rivera del río Quindío a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en el departamento.

El hecho se conoció luego de que un ciudadano llamara a la línea de emergencias 123, alertando sobre la situación en la vereda La María. Inmediatamente, las patrullas y los bomberos se desplazaron al lugar, donde iniciaron un rescate que duró aproximadamente cuatro horas.

Gracias a este operativo, fueron puestos a salvo un hombre de 18 años y dos menores de 17, quienes resultaron sin afectaciones a su integridad.

Las autoridades del Quindío hicieron un llamado a la comunidad para extremar precauciones al transitar por senderos rurales y vías terciarias durante días de lluvias, con el fin de prevenir emergencias que pongan en riesgo la vida.