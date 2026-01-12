Tres jóvenes fueron rescatados luego de quedar atrapados cerca del río Quindío
Durante las últimas horas, varios municipios del departamento han sido afectados por las intensas lluvias
Armenia
La rápida acción de la Policía Nacional y los Bomberos de Calarcá evitó una tragedia este domingo 11 de enero, cuando tres personas quedaron en peligro sobre la rivera del río Quindío a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en el departamento.
El hecho se conoció luego de que un ciudadano llamara a la línea de emergencias 123, alertando sobre la situación en la vereda La María. Inmediatamente, las patrullas y los bomberos se desplazaron al lugar, donde iniciaron un rescate que duró aproximadamente cuatro horas.
Más información
Gracias a este operativo, fueron puestos a salvo un hombre de 18 años y dos menores de 17, quienes resultaron sin afectaciones a su integridad.
Las autoridades del Quindío hicieron un llamado a la comunidad para extremar precauciones al transitar por senderos rurales y vías terciarias durante días de lluvias, con el fin de prevenir emergencias que pongan en riesgo la vida.