Nicolás Petro será escuchado en audiencia de revocatoria de principio de oportunidad de Day Vásquez

En fallo del 13 de enero se resolvió que el Juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla es el competente para tramitar la audiencia de control y revocatoria del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez.

En la audiencia realizada el 15 de diciembre de 2025, la Fiscal Lucy Laborde había indicado que no se debe aceptar una solicitud del abogado de Nicolás Petro por no tener legitimidad en dicho caso debido a que el delito de violación de datos personales por la cual es víctima Laura Ojeda fue excluido del principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez.

Precisamente, la solicitud realizada por Carranza era para que el superior ratificara o no la competencia del Juez para conocer la solicitud de revocatoria del principio de oportunidad a Day Vásquez.

En dicha audiencia, Alait Freja, abogado de Day Vásquez, estuvo de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía y advirtió al Juez que las acciones del abogado Alejandro Carranza llega a ser “temerarios”.

¿Qué viene para este caso?

Luego que se decidiera la competencia del juzgado, ahora se deberá citar a las partes para una próxima audiencia en donde se podrá escuchar a Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda en el marco de dicha solicitud de revocatoria del principio de oportunidad.

Cabe recordar que también al finalizar febrero, se adelantará las audiencias siguientes en de la preparatoria de juicio contra Nicolás Petro.