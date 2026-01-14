Se prohíbe el uso del espacio público para avisos políticos

Santa Marta

A través de un comunicado la Corporación Centro Histórico y la Veeduría del Centro hicieron un llamado a todos los candidatos políticos, a trabajar conjuntamente por el cumplimiento de las normativas que rigen en la zona (Ley 1800 del 2005).

Por tal motivo manifiestan que está prohibido el uso de imágenes publicitarias referentes a campañas políticas, por lo que invitan a que conozcan la norma y la regulación que protege el legado patrimonial.

Asimismo, ratifican la importancia la protección, preservación y cuidado en el Plan de Revitalización que vienen realizando de manera conjunta por la preservación del corazón de Santa Marta 500 años.

La prohibición tiene como propósito proteger las edificaciones, fachadas y espacios históricos que forman parte del legado cultural de la ciudad.